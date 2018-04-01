Российский телеканал RT сегодня прекращает вещание в Вашингтоне

В США его считают инструментом кремлевской пропаганды.

Никакого запрета нет – владелец двух цифровых станций в штате Вирджиния, которые транслировали не только RT, но и другие каналы, еще год назад продал с аукциона частоты, на которых шло вещание. Телеканал также исчезнет в Вашингтоне из местных кабельных систем. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что канал продолжит работу в американской столице на других платформах. Она связала прекращение вещания со статусом «иностранного агента», который RT имеет на территории Соединенных Штатов. Как это может быть связано, она не пояснила. По закону, организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства.

В докладе ЦРУ о вмешательстве России в президентские выборы телеканал RT агентство Sputnik были названы «пропагандистской машиной».