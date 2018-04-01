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08:07, 01 апреля 2018

Российский телеканал RT сегодня прекращает вещание в Вашингтоне

В США его считают инструментом кремлевской пропаганды.

Никакого запрета нет – владелец двух цифровых станций в штате Вирджиния, которые транслировали не только RT, но и другие каналы, еще год назад продал с аукциона частоты, на которых шло вещание. Телеканал также исчезнет в Вашингтоне из местных кабельных систем. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что канал продолжит работу в американской столице на других платформах. Она связала прекращение вещания со статусом «иностранного агента», который RT имеет на территории Соединенных Штатов. Как это может быть связано, она не пояснила. По закону, организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства.

В докладе ЦРУ о вмешательстве России в президентские выборы телеканал RT агентство Sputnik были названы «пропагандистской машиной».

Комментарии

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sg79g 01 апреля 2018 | 08:15

Россия зеркально ответит на прекращение вещания в Вашингтоне телеканала RT. Об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Таким образом, под удар попадут все американские телеканалы и СМИ, осуществляющие работу в России.

Хомячки! РАботать ведь пойдете, ублюдки ))) Ну или туалеты мыть поедете на Украину, пока скаклы моют польские, когда те драют немецкие. Вот такое разделение труда по-европейски )))
В любом случае ваши хозяева без ответа не останутся, сколько бы они не визжали "А нас то за что?"

compare 01 апреля 2018 | 08:25

sg79g: а ты,задрот,что,так и не будешь "работать"? продолжишь подставлять свою грязную "пятую точку"? правильно,не изменяй себе,заср..нец ты этакий..

kissa_ 01 апреля 2018 | 08:33

compare:

Кто о чем, а вы - гомячки навального, - о своем неизбывном, о мужских "пятых точках"...

punyoshohlai 01 апреля 2018 | 08:43

kissa_: о мужских "пятых точках"...

Судя по нику и аватарке, это твоё. Старик Фрейд никогда не врёт и не ошибается

unusual 01 апреля 2018 | 08:35

compare: Ты, прокладка, видимо уже подставил свою дырявую ж... - под своего воШдя Наврального.

nikitin43 01 апреля 2018 | 08:35

compare: RT даже в расеи не работает , вот смешно будет здесь смотреть в расеи .

cockeyed 01 апреля 2018 | 08:43

nikitin43: А мы будем смотреть "Пиндовс ньюс", где тебя хомяка сраного твои хозяева пялят в твоё засранное очкос!

rips3 01 апреля 2018 | 08:15

А я йхо москвы считаю инструментом кремлевской пропаганды. Ибо ни одно СМИ не сделало больше для дискредитации самой идеи оппозиции жулью засевшему в кремле, ни один интернет ресурс не выдал такое количество фейков, ни одна редакция не сделала столько для появления национализма и юдофобии в России!
Закрыть к чертям, и выслать всех!

(комментарий скрыт)

pusto1 01 апреля 2018 | 08:20

Симонян сама фейк

ostapbey 01 апреля 2018 | 08:21

В ВАШИНГТОНЕ ТРАУР!!
Ради сего важного события сегодняшний листок календаря оторвали. И назначили сегодня сразу ВТОРОЕ апреля.
С сохранением пасхи.
Даже.

midnightblues 01 апреля 2018 | 08:42

ostapbey: Приятно читать такое
Русским
Конечно,быдлосовковым вырожденцам без роду без племени трудно будет
но решение справедливо

mavreh 01 апреля 2018 | 08:23

А то, что вместе с РТ целая пачка европейских каналов, входящих в пакет тоже исчезла в тот же день - ничего?
Это не полная информация. Причины - чисто коммерческие.
Эти частоты новые владельцы используют по-другому.

compare 01 апреля 2018 | 08:23

"ах,какая смешная потеря..".и что? а ничего(плохого))))))))

world_nail 01 апреля 2018 | 08:25

Вдруг какой-то старичок
Трампачок
Нашу Риту в уголок
Поволок -
Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!

“Дорогие турко-ирансы, помогите!
Англосаксов - злодеев зарубите!

eyjafjallajoekull 01 апреля 2018 | 08:25

Дорогой Совочек: можете перечислить американские телеканалы, вещающие в России на русском языке, тем более с общенациональным покрытием? Можете взять время-подумать: год, например.

max3446 01 апреля 2018 | 08:31

США страна 5-7 мира, то есть самое дно. Поэтому не удивительно что им чужды понятия как демократия, правовое государство, свобода слова

rihard 01 апреля 2018 | 08:40

max3446: Что же тогда Россия в это дно деньги вкладывает и постоянно сравнивает себя с ним? Вам не интересно сравнить бюджеты отдельных штатов и компаний дна с бюджетом России?

cockeyed 01 апреля 2018 | 08:40

Поветкин бриташке в 5 раунде так въехал, что тот поехал на собственном говне! Сраные бриташки ещё чего-то дёргаются - порвём их питаров как газету "Вошьинтонг пост"!

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