В России сегодня стартует весенний призыв в армию
Ряды вооруженных сил пополнят 128 тысяч человек.
Весенний призыв, как всегда, продлится 3,5 месяца – в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, установлен срок до 15 июля. Представители Минобороны подчеркнули, что особенностью этого набора стало сокращение количества призывников. Для сравнения, год назад в армию призвали 142 тысячи новобранцев – на 14 тысяч больше, чем планируется сейчас. В военном ведомстве это объясняют увеличением доли военнослужащих-контрактников.
Портал «Медуза» обращает внимание, что еще одной причиной может быть сокращение числа молодых людей призывного возраста. За последние 10 лет их количество снизилось примерно на 3 миллиона человек. Сейчас в России насчитывается около 7,5 миллионов мужчин соответствующего возраста.
Этот призыв станет самым малочисленным за последние 12 лет.
Комментарии2
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ostapbey 01 апреля 2018 | 08:24
Правильно подобран день призыва..
Как никак законная отмазка уклонистам..!!
Даже..
vasyakirin 01 апреля 2018 | 08:33
Срочник идет обучаться военному ремеслу в течение года со стипендией ученика.
Вопрос на каком основании их привлекают к несению боевой службы, они же не получили квалификацию?
И опять же оплата, по чему не как у контрактника?