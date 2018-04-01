Тверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда
Владельцев группы «Сумма» подозревают в мошенничестве, организации преступной группы и хищении бюджетных средств. Судья отказалась освободить подозреваемых под залог в 2,5 миллиарда рублей, равный предполагаемой сумме причиненного ущерба. Оба брата заявили, что «категорически отрицают» обвинения в свой адрес.
Вчера также был арестован другой фигурант дела, бизнесмен Артур Максидов.
С введением санкций случаев использования судов и правоохранительных органов для того, чтобы посадить конкурентов или людей, от которых надо что-то получить, стало гораздо больше, сказал «Эху Москвы» старший научный сотрудник центра Карнеги Александр Габуев. Когда арестовывают людей с состоянием выше миллиарда, всегда подозревают или политическую подоплеку или борьбу за активы, заключил Габуев.
Комментарии1
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haldey 01 апреля 2018 | 08:09
Это же кладезь информации, вернее даже фактологии против большого кол-ва подпиндосников во власти! Пой ласточка пой, пой, не умолкай... Вы хотели революцию, вы получите нары! Шувалов, вали пока не поздно)))