СК ведет активную работу по привлечению к ответственности лиц, причастных к пожару в Кемерово...

Следственный комитет ведет активную работу по привлечению к ответственности лиц, причастных к пожару в Кемерово. Об этом рассказал глава СК Александр Бастрыкин. Согласно решению суда, фигуранты уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» останутся под арестом до 25 мая.