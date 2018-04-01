СК ведет активную работу по привлечению к ответственности лиц, причастных к пожару в Кемерово
Следственный комитет ведет активную работу по привлечению к ответственности лиц, причастных к пожару в Кемерово. Об этом рассказал глава СК Александр Бастрыкин. Согласно решению суда, фигуранты уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» останутся под арестом до 25 мая.
Комментарии2
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lenin3 01 апреля 2018 | 08:10
А хоть одно прверяющее рыло из МЧС привлечено?
patrik04 01 апреля 2018 | 08:19
СК ведет активную работу по привлечению к ответственности лиц, причастных к пожару в Кемерово...
Кемеровское дело. Они там через одного виноваты. Все посетители "Зимней вишни" ответственны за эту трагедию, это с их молчаливого согласия собственники и менеджеры торгового центра творили беззаконие.