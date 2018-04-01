Аман Тулеев покидает свой пост
Материалы по теме
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покидает свой пост. Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале администрации Кемеровской области, Тулеев говорит, что его решение связано с пожаром в торговом центре.
Глава Кузбасса также поблагодарил земляков за очень большой жизненный путь.
73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года.
Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после пожара в «Зимней вишне».
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kraft 01 апреля 2018 | 08:03
Это он всех так с 1 апреля поздравил.
haldey 01 апреля 2018 | 08:05
Правильное решение! Аман Гумирович, Вы подали в отставку очень вовремя, Вы не дали из себя раздуть знамя дискредитации власти! Вы честно служили своему народу в нелегкое время. Вас народ поддерживал, и всякая мразь от оппозиции пыталась на этой трагедии расколоть общество в области на Вашей отставке. Я поддерживаю Ваше решение! Подсказали Вам либо Вы сами поняли, что это хороший выход из непростой ситуации, но Вы его сделали. За что я Вас и благодарю!
nikitin43 01 апреля 2018 | 08:20
haldey: ты прям его в последний путь отправляешь , на самом деле сейчас только самое интересное начинается - начнётся передел бандитски подмятого под себя тулеевым .
lenin3 01 апреля 2018 | 08:07
Вот же ж жаба мерзкая, опять к Вошьдю обращается, как с просьбой о прощении. Обратился б напрямую к народу, тот бы быстро и радостно(как в Киргизии в своё время) снял бы его с должности,послав по известному адресу и дав пинка для ускорения.
А вот Вошьдь уволит жабу с поцелуями, орденами и персональной пенсией...
arye_11 01 апреля 2018 | 08:04
И благодарные его земляки-кемеровчане заостренными кольями помашут ему вослед.
kraft 01 апреля 2018 | 08:05
arye_11: А вместо него будет этот, который на митинге на колено становился.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 08:16
Не, другой, который Вострикова пиаром попрекал.
aleksandr63 01 апреля 2018 | 08:33
kraft: того, который на колени ставал, не назначат. У него уже брюки испачканные . Тем более, он когда просил прощение, забыл землю кузбасскую поцеловать. А такое не прощают.
sedoi63 01 апреля 2018 | 08:10
Первоапрельская шутка не более. Такие как Тулеев будут сидеть до последнего.
darkshadownet_ 01 апреля 2018 | 08:19
sedoi63: Слышал подобное много в 1999... Невозможное оказалось возможным Ельцин ушел.
vata_putya 01 апреля 2018 | 08:12
круто по пукински.
не пинком под зад старой гниде, а "сам ушел" с почетом.
sbk 01 апреля 2018 | 08:12
Героя ему , пенсию, охрану, дачу и далее - по списку!
nikruchev 01 апреля 2018 | 08:15
sbk: Так это только заявление, Путин может и не отпустить - мол, трудись и дальше на благо родины, такие как ты нам нужны.
kissa_ 01 апреля 2018 | 08:39
nikruchev:
Жаль тебя старого пердуна выперли - ты бы Родине огого...
kraft 01 апреля 2018 | 08:19
sbk: И талоны на усиленное питание.
santepa 01 апреля 2018 | 08:15
Осталось явку с повинной в СК написать.
netnadegdy 01 апреля 2018 | 08:18
по последним горьким событиям в Кемерово, очевидно, что в России до сих пор красные у власти. тулеев, лавров, володин, путин, шойгу. Базис для себя любимых поменяли, а идеалогия старая, гнилая, государство впереди человека.
prutkov100 01 апреля 2018 | 08:22
...по собственному желанию ... Все таки народа . Не надо лить крокодиловых слез , не верю . А , вот пукин должен , после всего им сотворенного , не в отставку уйти , а на скамью подсудимых , причём вместе со своей многотысячной бандой .
tatianad 01 апреля 2018 | 08:24
Очень хорошо! Господин губернатор, попроситесь в СИЗО , т.к. Вы 28 лет у руля коррупционной власти, Вам есть за что!!!
lankovskaya 01 апреля 2018 | 08:26
Первый, если не единственный, российский чиновник, поступивший достойно...
Поэтому не хочется присоединяться к хору, который непременно (и не без оснований) сейчас выступит с комментариями.
ly4_sveta 01 апреля 2018 | 08:28
Все ворье и жулье уходит по собственному желанию,
а не под суд. А народ и рад, ну и дурачины-простофили,
которых постоянно разводит кровавая, а теперь еще и
воровская, гэбня. ,,Заслуженный" отдых в наворованных
миллиардах, а не тюремная камера. Главное - хорошо
вылизывать Путина, а под суд иди ликвидацию только тех,
кто против путинского режима.
somerwill 01 апреля 2018 | 08:30
Вот хоть ушол не как чмо. Осталась капля совести.
qdrya 01 апреля 2018 | 08:32
естественный исход после позора с лизоблюдскими извинениями перед Путиным за трагедию Зимней вишни. Опозорился на всю Россию.