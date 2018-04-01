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Эксклюзив Эха 07:31, 01 апреля 2018

В России стартует весенний призыв на военную службу

Всего в войска планируется набрать 128 тысяч человек. Это на 14 тысяч меньше, чем годом ранее. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.
С этого призыва законодательно разрешено быть призванными на военную службу людям, ранее оказавшимся в запасе по состоянию здоровья, добавил Бурдинский.

Комментарии

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putin_itogy 01 апреля 2018 | 08:01

Жалко мне вас, дети!
Не вернуть вам никому потерянных украденных у вас года жизни.
У меня украдено два года моей жизни, за что я ненавижу тоталитарную советскую власть.
Ныне, отвратительный режим путина, с упоением восстанавливает, ненавистный всем нормальным людям, большевистско-чекистский концлагерь-казарму Совок.
Лишь бы узурпатор сдох раньше, чем он организует общемировую бойню, куда он мечтает загнать миллионы безвинных холопов, и пустить во благо своего пожизненного царства ворья и преступников всех мастей.

max3446 01 апреля 2018 | 08:05

Известный российский боксёр Александр Поветкин в пятом раунде поединка нокаутировал британского супертяжа Дэвида Прайса.
Наш спортсмен защитил титулы чемпионов WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе.
Бой проходил в столице Уэльса — городе Кардифф. После победы личный рекорд россиянина теперь равен 34 победам при одном поражении.
Александр Поветкин вышел на поединок против британца в чёрной футболке с надписью «Кемерово​. Мы с тобой!»
Рост прайса составляет 203 см, он становился бронзовым призёром Олимпийских игр 2008-го года, чемпионом Англии среди любителей в 2003 году и чемпионом игр Британского содружества наций в 2006 г.
В 2012 году Прайс был признан проспектом года (самым перспективным молодым боксёром-профессионалом, – прим. РВ) по версии телеканала ESPN. В этом же году он стал Чемпионом Британии и Британского содружества, а также лучшим боксёром Англии в тяжёлом весе среди профи.

dirizhabli 01 апреля 2018 | 08:13

max3446: А.Поветкин вполне достойный кандидат для весеннего призыва и думается если его призовут, то можно будет освободить от этой процедуры с десяток молодых парней, которым претит защита интересов российской мафии.

putin_itogy 01 апреля 2018 | 08:32

max3446: Бесформенный. неуклюжий, трусливый Мешок для битья, совершенно не являющийся боксуном. И тот хорошо так, отправил на жопу тяжело задыхающегося(без мельдония) мокшанского драчуна, одним неуклюжим тычком в подбородок. Буквально повезло этому престарелому куску мяса, продержаться до третьего-пятого раундов, на большее его нигде не хватает. Некрасивый бокс, точнее не бокс а суета и толкотня двух подвыпивших ватников.(один "англиский"..)
Слава Богу, Настоящий высококлассный бокс был в следующем бое.

sasass 01 апреля 2018 | 08:05

Хило , видимо , сплошь дешевое мясо - дорогое мясо государству не по зубам ....

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