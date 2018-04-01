В России стартует весенний призыв на военную службу

Всего в войска планируется набрать 128 тысяч человек. Это на 14 тысяч меньше, чем годом ранее. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

С этого призыва законодательно разрешено быть призванными на военную службу людям, ранее оказавшимся в запасе по состоянию здоровья, добавил Бурдинский.