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07:30, 01 апреля 2018

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области

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Kтулеев, кемерово, видео, события

Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, сообщила пресс-служба областной администрации.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997-м, четыре раза переизбирался главой региона с результатом более 90%. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
Отставки губернатора требовали участники митинга в Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

В Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он говорит о трагедии в «Зимней вишне». Губернатор отмечает, что не может работать с таким тяжелейшим грузом. Он также поблагодарил жителей Кузбасса за поддержку.
В пресс-службе обладминистрации уточнили, что президент выберет исполняющего обязанности губернатора.

Комментарии

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sitkevich59 01 апреля 2018 | 07:35

"Досрочная" отставка Тулеева уже ПРОСРОЧЕНА ЛЕТ НА 10!

fakep 01 апреля 2018 | 07:37

Только досрочная посадка!

vaka257 01 апреля 2018 | 07:37

В ненавистных ватниками США, родители пострадавших детей давно засудили бы такие власти, как в Кемерово или Волоколамске, а в России родители жалобы пишут! ЖАЛОБЫ!!!...

stoik33 01 апреля 2018 | 07:56

vaka257: Вот здесь с Вами не соглашусь. В США таких родителей сами власти затаскали бы по судам. Если бы там принародно чувак заявил бы, что он был в Зимней Вишне и видел, что его детям, в случае пожара, имеется реальная угроза... и он оттуда не ушел немедленно... а продолжал развлекаться... Да у него на следующий же день, нет в тот же день сидели бы инспектора, которые ставили бы вопрос о лишении его родительских прав.
Власть в России, безусловно мерзкая. Но это не повод снимать с себя ответственность.

ha12raz 01 апреля 2018 | 07:38

Катись на.......

ha12raz 01 апреля 2018 | 07:51

ha12raz: именно пожелают и кремлевскому пересиденту, не понявших, что уходить надо вовремя.

pusto1 01 апреля 2018 | 08:06

ha12raz: вдвоём и под ручку

pusto1 01 апреля 2018 | 07:41

А взаместо него назначат етого неадекватного



pusto1 01 апреля 2018 | 07:48

pusto1: по его словам народ прошел огонь воду и медные трубы, Я в шоке.

vaka257 01 апреля 2018 | 07:42

Пока россияне будут разделять социальный протест и протест политический, когда, протестуя будут твердить, как мантру: «Не надо тут нам Майдана», ничего у них не получится, так и будут жить, как холопы, в нищете и бесправии...

midnightblues 01 апреля 2018 | 07:56

vaka257: Вообще,необходимо ,чтобы власти боялись даже громко высморкаться.Только так можно привести это быдло в норму
народовольцев на них нет

hrenvam 01 апреля 2018 | 07:44

Мартышка и очкО

kochar 01 апреля 2018 | 07:45

Этот старикашка должен быть уйти через минуту после пожара и броситься спасать людей.
Сейчас это выглядит никак и уже зовут его никак.
Было бы достойнее если все они ,начиная с головы, ушли бы в помойку истории.

kypykyky 01 апреля 2018 | 07:46

старое ЧМО

kraft 01 апреля 2018 | 07:46

Поздравил с Днём дураков - с 1 апреля.

pusto1 01 апреля 2018 | 07:50

kraft: в такой выходной день царь отставки не принимает

kraft 01 апреля 2018 | 07:55

pusto1: Хе-хе((
Страна дураков, а мы контактный зоопарк.

wuwer 01 апреля 2018 | 07:53

И куда теперь?
Доживать в провинциальном Мюнхене или Вене?
И как скоро, все его родственники будут обвинены во всех грехах и сняты со всех постов и должностей?

sparky 01 апреля 2018 | 07:55

Его попросили более не благодарить Путина по причине пожаров с жертвами.
И этого он не выдержал.
Может и к Мизулиной тоже обратились? Будем наблюдать.

gennomov 01 апреля 2018 | 08:01

Кто больше заплатит тот и будет губернатор, а много бабла у путинског жулья, губернатором будет вор.

hz6691 01 апреля 2018 | 08:02

Это как? Нож в спину гаранту? А ведь было столько нажежд.

sasass 01 апреля 2018 | 08:08

Сам бы еще не пошел - пожар заставил ....

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