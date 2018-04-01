Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области
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Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, сообщила пресс-служба областной администрации.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997-м, четыре раза переизбирался главой региона с результатом более 90%. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
Отставки губернатора требовали участники митинга в Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.
В Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он говорит о трагедии в «Зимней вишне». Губернатор отмечает, что не может работать с таким тяжелейшим грузом. Он также поблагодарил жителей Кузбасса за поддержку.
В пресс-службе обладминистрации уточнили, что президент выберет исполняющего обязанности губернатора.
Комментарии22
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sitkevich59 01 апреля 2018 | 07:35
"Досрочная" отставка Тулеева уже ПРОСРОЧЕНА ЛЕТ НА 10!
fakep 01 апреля 2018 | 07:37
Только досрочная посадка!
vaka257 01 апреля 2018 | 07:37
В ненавистных ватниками США, родители пострадавших детей давно засудили бы такие власти, как в Кемерово или Волоколамске, а в России родители жалобы пишут! ЖАЛОБЫ!!!...
stoik33 01 апреля 2018 | 07:56
vaka257: Вот здесь с Вами не соглашусь. В США таких родителей сами власти затаскали бы по судам. Если бы там принародно чувак заявил бы, что он был в Зимней Вишне и видел, что его детям, в случае пожара, имеется реальная угроза... и он оттуда не ушел немедленно... а продолжал развлекаться... Да у него на следующий же день, нет в тот же день сидели бы инспектора, которые ставили бы вопрос о лишении его родительских прав.
Власть в России, безусловно мерзкая. Но это не повод снимать с себя ответственность.
ha12raz 01 апреля 2018 | 07:38
Катись на.......
ha12raz 01 апреля 2018 | 07:51
ha12raz: именно пожелают и кремлевскому пересиденту, не понявших, что уходить надо вовремя.
pusto1 01 апреля 2018 | 08:06
ha12raz: вдвоём и под ручку
pusto1 01 апреля 2018 | 07:41
А взаместо него назначат етого неадекватного
pusto1 01 апреля 2018 | 07:48
pusto1: по его словам народ прошел огонь воду и медные трубы, Я в шоке.
vaka257 01 апреля 2018 | 07:42
Пока россияне будут разделять социальный протест и протест политический, когда, протестуя будут твердить, как мантру: «Не надо тут нам Майдана», ничего у них не получится, так и будут жить, как холопы, в нищете и бесправии...
midnightblues 01 апреля 2018 | 07:56
vaka257: Вообще,необходимо ,чтобы власти боялись даже громко высморкаться.Только так можно привести это быдло в норму
народовольцев на них нет
hrenvam 01 апреля 2018 | 07:44
Мартышка и очкО
kochar 01 апреля 2018 | 07:45
Этот старикашка должен быть уйти через минуту после пожара и броситься спасать людей.
Сейчас это выглядит никак и уже зовут его никак.
Было бы достойнее если все они ,начиная с головы, ушли бы в помойку истории.
kypykyky 01 апреля 2018 | 07:46
старое ЧМО
kraft 01 апреля 2018 | 07:46
Поздравил с Днём дураков - с 1 апреля.
pusto1 01 апреля 2018 | 07:50
kraft: в такой выходной день царь отставки не принимает
kraft 01 апреля 2018 | 07:55
pusto1: Хе-хе((
Страна дураков, а мы контактный зоопарк.
wuwer 01 апреля 2018 | 07:53
И куда теперь?
Доживать в провинциальном Мюнхене или Вене?
И как скоро, все его родственники будут обвинены во всех грехах и сняты со всех постов и должностей?
sparky 01 апреля 2018 | 07:55
Его попросили более не благодарить Путина по причине пожаров с жертвами.
И этого он не выдержал.
Может и к Мизулиной тоже обратились? Будем наблюдать.
gennomov 01 апреля 2018 | 08:01
Кто больше заплатит тот и будет губернатор, а много бабла у путинског жулья, губернатором будет вор.
hz6691 01 апреля 2018 | 08:02
Это как? Нож в спину гаранту? А ведь было столько нажежд.
sasass 01 апреля 2018 | 08:08
Сам бы еще не пошел - пожар заставил ....