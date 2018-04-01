Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области

Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, сообщила пресс-служба областной администрации.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997-м, четыре раза переизбирался главой региона с результатом более 90%. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

Отставки губернатора требовали участники митинга в Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

В Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он говорит о трагедии в «Зимней вишне». Губернатор отмечает, что не может работать с таким тяжелейшим грузом. Он также поблагодарил жителей Кузбасса за поддержку.

В пресс-службе обладминистрации уточнили, что президент выберет исполняющего обязанности губернатора.