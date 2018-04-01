США и Южная Корея сегодня возобновят военные учения, прерванные на время Олимпиады

Стороны утверждают, что маневры будут иметь защитный характер, но КНДР уже заявила протест.

В учениях под названием «Молодой орел» примут участие около 300 тысяч человек, большая часть из которых – военнослужащие Южной Кореи. Маневры этого формата проводятся ежегодно на протяжении многих лет и включают в себя отработку совместных действий на море, на земле и в воздухе. Эти учения входят в число самых крупномасштабных в мире.

В Пентагоне заявили, что их действия будут иметь защитный характер. Северную Кореи проинформировали о планах союзников и графике проведения маневров. Тем не менее, Пхеньян на эту ситуацию отреагировал остро – представители КНДР назвали учения открытой провокацией, противоречащей духу примирения и единения, «которого между двумя Кореями не было долгое время».

Ранее США и Северной Корее удалось договориться о встрече лидеров двух стран, но конкретная дата пока не назначена.