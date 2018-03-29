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Эксклюзив Эха 07:04, 01 апреля 2018

Митинг «Спасем Басманный район» состоится сегодня в Москве

Это митинг в защиту исторической среды, культурного наследия и социальных объектов района, рассказал «Эху Москвы» председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин.
Митинг согласован с властями. Он начнется в 14 часов в Спасо-Глинищевском переулке рядом с метро Китай-город.

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