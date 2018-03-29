Тверской суд Москвы арестовал на два месяца владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Их подозревают в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении из бюджета 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что значительная часть похищенного находится на офшорных счетах за рубежом.

Братья не признают себя виновными. Зиявудин Магомедов считает обвинения абсурдными. Бизнесмен предложил внести за себя залог в размере суммы вменяемых хищений.

В суде следователь сообщил, что братья 31 марта собирались лететь в Майами. Зиявудин Магомедов объяснил, что хотел выехать с семьей на лечение и вернуться через неделю.

Задержание совладельца группы «Сумма» может быть нацелено против премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Илья Пономарев. По мнению Ильи Пономарева, эта ситуация – продолжение истории с видеороликом Алексея Навального «Он вам не Димон» и последующим арестом Алексея Улюкаева.