Губернатор Аман Тулеев попросил отставки у  президента РФ Путина

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении в Telegram-канале обладминистрации Кемеровской области.