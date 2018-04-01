Губернатор Аман Тулеев попросил отставки у президента РФ Путина
«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении в Telegram-канале обладминистрации Кемеровской области.
Комментарии10
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ura_123 01 апреля 2018 | 07:03
Не может быть! Дошло до упыря...
irina38fif 01 апреля 2018 | 07:11
ura_123: дошли*)
tchizik 01 апреля 2018 | 07:06
Бастрыкин не только награды вручал...
wuwer 01 апреля 2018 | 07:09
В отставку один пойдёт.. ..или со всей своей шоблой?
ansh 01 апреля 2018 | 07:10
Вождь, надув щёки, должен потянуть время. Полагаю, во второй половине апреля удовлетворит верного "патриота" запутинца.
cockeyed 01 апреля 2018 | 07:10
Пора бы, хватит пропукивать кресло, и так воняет, что в коридоре без противогаза не пройти. Вот кто будет его приемником вопрос, если Цивилёв, то всё напрасно - этот может только на колени вставать для отсасывания.
whocares 01 апреля 2018 | 07:10
Прошу уволить меня по собственному желанию, а если можно, то оставить.
timber_head 01 апреля 2018 | 07:11
Чет затянул он с этим. Видать, сверху прозрачно намекнули, что не нужно "главного" заставлять что-то решать, нужно "по-хорошему", а то "главный" боится что за такие кадровые решения может табакеркой в лоб получить.
rktq 01 апреля 2018 | 07:11
Справедливости ради надо сказать что кемеровский регион не из самых последний среди Западно Сибирских областей.
clandestino 01 апреля 2018 | 07:11
Нужно срочно подписывать пока не передумал. Потом ордена за заслуги, персональную пенсию, транспорт -охрану, бюст на родине, школу в честь.