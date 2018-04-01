Западные христиане празднуют сегодня Пасху – день Воскресения Христа. В России этот праздник по Григорианскому календарю отмечают католики, лютеране и представители других протестантских церквей. По данным самих конфессий, в России действует более 250 католических и около 5 тысяч протестантских общин.

В Москве торжественные мессы пройдут в костелах Святого Людовика и Непорочного зачатия Девы Марии. Главное богослужение провел этой ночью глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци. Утром он возглавит еще одну мессу на русском языке и крестный ход.

По традиции, пасхальные мессы служатся на разных языках.

Богослужения пройдут также в лютеранской кирхе Петра и Павла, англиканском соборе святого Андрея и еще примерно в пяти тысячах общинах разных протестантских деноминаций по всей России.

Православные Церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят Пасху 8 апреля. Сегодня православные празднуют Вход Господень в Иерусалим или — Вербное воскресенье.