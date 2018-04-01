Западные христиане празднуют сегодня Пасху
Западные христиане празднуют сегодня Пасху – день Воскресения Христа. В России этот праздник по Григорианскому календарю отмечают католики, лютеране и представители других протестантских церквей. По данным самих конфессий, в России действует более 250 католических и около 5 тысяч протестантских общин.
В Москве торжественные мессы пройдут в костелах Святого Людовика и Непорочного зачатия Девы Марии. Главное богослужение провел этой ночью глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци. Утром он возглавит еще одну мессу на русском языке и крестный ход.
По традиции, пасхальные мессы служатся на разных языках.
Богослужения пройдут также в лютеранской кирхе Петра и Павла, англиканском соборе святого Андрея и еще примерно в пяти тысячах общинах разных протестантских деноминаций по всей России.
Православные Церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят Пасху 8 апреля. Сегодня православные празднуют Вход Господень в Иерусалим или — Вербное воскресенье.
Комментарии2
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democ 01 апреля 2018 | 06:38
8 апреля, россияне, которые не соблюдали 40 дней поста, с радостью и благоговением отметят обжорством "великий" праздник всех православных - пасху. Да будут крашены яйца!!!
andre_klimov 01 апреля 2018 | 06:44
Какой веселый бред! Это корейцы-то "запдные"? Или - копты? Ну, насмешили :)) Ну что стоило написать корректно - "Христиане разных конфессий кроме ортодоксальной церкви во всем мире празднуют сегодня Пасху" :Ь