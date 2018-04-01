В Швейцарии в результате схода лавины погибли пятеро лыжников
Еще одному удалось спастись. Об этом сообщает Швейцарское радио и телевидение со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. Погибшие пока не найдены. На их поиски отправлен вертолет. Операция продолжается. Отмечается, что в момент схода лавины лыжники находились вне организованных для спуска трасс.
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