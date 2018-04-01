США и Южная Корея приступили к очередным крупномасштабным военным учениям

По данным агентства Ренхап, в них задействованы 300 тысяч военнослужащих всех родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тысяч американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом. Как отмечается, во время учений будут использоваться лишь оборонительные средства, чтобы не раздражать власти КНДР.