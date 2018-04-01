США и Южная Корея приступили к очередным крупномасштабным военным учениям
По данным агентства Ренхап, в них задействованы 300 тысяч военнослужащих всех родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тысяч американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом. Как отмечается, во время учений будут использоваться лишь оборонительные средства, чтобы не раздражать власти КНДР.
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democ 01 апреля 2018 | 06:40
Сколько не бряцай оружием, а "начинать кому то надо...".