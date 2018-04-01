У следственного комитета пока есть две основные версии о причине пожара в Кемерове
Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин.
Фигурантами уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» на данный момент являются семь человек. Однако, по словам Александра Бастрыкина, их число будет расти.
Комментарии2
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democ 01 апреля 2018 | 06:42
Версии только две - повальная коррупция и безответственность.
petrovitchcolyan 01 апреля 2018 | 07:03
democ:
Причина одна , и сидит она в Кремле.
А все остальное - следствие ...