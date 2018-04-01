Изменения к кодексу ВАДА сегодня вступают в силу

Согласно им Россия уже через несколько лет не сможет принимать международные состязания.

Российское антидопинговое агентство в правах до сих пор не восстановлено.

Пока этого не произойдёт, ни одна спортивная федерация не станет рассматривать заявки из наших городов. Поскольку это не позволят вступающие в силу изменения к кодексу ВАДА. Согласно им международные спортивные федерации обязуются принимать заявки на проведение соревнований только от стран, чья национальная антидопинговая лаборатория этому кодексу соответствует. При этом СМИ отмечают: полного запрета на проведение международных турниров в России не будет, по меньшей мере, три года. Поскольку изменения в действующий кодекс вступят в силу не раньше 2021го. Но после этого Россия, по мнению экспертов, не сможет принимать мировые и континентальные первенства по хоккею, фигурному катанию, лёгкой атлетике и другим видам спорта, соблюдение допинг-правил в которых контролирует ВАДА.

Напомним, что РУСАДа лишилась аккредитации Всемирного антидопингового агентства на основании отчёта комиссии Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.