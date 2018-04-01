Изменения к кодексу ВАДА сегодня вступают в силу
Согласно им Россия уже через несколько лет не сможет принимать международные состязания.
Российское антидопинговое агентство в правах до сих пор не восстановлено.
Пока этого не произойдёт, ни одна спортивная федерация не станет рассматривать заявки из наших городов. Поскольку это не позволят вступающие в силу изменения к кодексу ВАДА. Согласно им международные спортивные федерации обязуются принимать заявки на проведение соревнований только от стран, чья национальная антидопинговая лаборатория этому кодексу соответствует. При этом СМИ отмечают: полного запрета на проведение международных турниров в России не будет, по меньшей мере, три года. Поскольку изменения в действующий кодекс вступят в силу не раньше 2021го. Но после этого Россия, по мнению экспертов, не сможет принимать мировые и континентальные первенства по хоккею, фигурному катанию, лёгкой атлетике и другим видам спорта, соблюдение допинг-правил в которых контролирует ВАДА.
Напомним, что РУСАДа лишилась аккредитации Всемирного антидопингового агентства на основании отчёта комиссии Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.
Комментарии5
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cockeyed 01 апреля 2018 | 06:16
Да и насрать на все эти вады из ада!
opiatnovyi63 01 апреля 2018 | 06:21
cockeyed: Увы,это не них , а на Скрепнутую Россию наслали порчу!Спасибо большое нашей воровской власти!
alexandr_l 01 апреля 2018 | 06:34
cockeyed: Перспективное пополнение обеспечил дачник.
vaka257 01 апреля 2018 | 06:29
Домельдонились...
democ 01 апреля 2018 | 06:52
И побегут российские спортсмены в США и на Запад. Учёные уехали, спортсмены уедут, кто следующие?