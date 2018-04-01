Цены на машины в России с этого дня могут вырасти

Это связано с повышением ставки утилизационного сбора.

Базовая ставка утилизационного сбора останется прежней, но заметно увеличиваются повышающие коэффициенты. В самом массовом сегменте легковушек с двигателем до 2 литров коэффициент для новых моделей вырастет сразу вдвое. Получается, что за новую машину этой категории производителям придется отдать государству уже не 44, а 84 тысячи рублей, отмечает «Газета.ру». Для поддержанных авто коэффициент тоже вырастет почти в два раза. Поскольку Россия вступила в ВТО, то ввозные пошлины пришлось снизить, и теперь власти повышают утильсбор для поддержки отечественного автопрома. Сбор платят все – и заводы внутри страны, зарубежные производители. Но предприятия в России получат государственные субсидии.

Стоит отметить, что для премиальных автомобилей с мощными двигателями объемом больше трех литров повышения сбора нет.