Цены на машины в России с этого дня могут вырасти
Это связано с повышением ставки утилизационного сбора.
Базовая ставка утилизационного сбора останется прежней, но заметно увеличиваются повышающие коэффициенты. В самом массовом сегменте легковушек с двигателем до 2 литров коэффициент для новых моделей вырастет сразу вдвое. Получается, что за новую машину этой категории производителям придется отдать государству уже не 44, а 84 тысячи рублей, отмечает «Газета.ру». Для поддержанных авто коэффициент тоже вырастет почти в два раза. Поскольку Россия вступила в ВТО, то ввозные пошлины пришлось снизить, и теперь власти повышают утильсбор для поддержки отечественного автопрома. Сбор платят все – и заводы внутри страны, зарубежные производители. Но предприятия в России получат государственные субсидии.
Стоит отметить, что для премиальных автомобилей с мощными двигателями объемом больше трех литров повышения сбора нет.
Комментарии6
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vor_on 01 апреля 2018 | 06:13
вооот...теперь будем ходить пешком рыться в помойках с видом победителей
rampa 01 апреля 2018 | 06:18
днооооо, где ты???
e_mae 01 апреля 2018 | 06:25
Ждем нового ценника на утилизацию людей.
vasyakirin 01 апреля 2018 | 07:07
e_mae: В размере 10 материнских капиталов в рассрочку на 14 лет под 20% годовых...
россияне вряд ли почувствуют....
koltak76_ 01 апреля 2018 | 06:32
Все для людей делается!
Спасибо Путену за это!!!
ura_123 01 апреля 2018 | 07:09
Чё-та не совсем понятно.. Утилизационный сбор? Автомобиль по любому попадает на переработку,а это как минимум от 600 кг. металла поступающего в переработку...
А причём тут объём двигатели,это вообще загадка.
А поддержка отечественного "производителя"? Последнии модели Жигулей переплюнули по цене иномарки такого же класса и ещё требуют поддержки?