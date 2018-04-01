Тверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда
Владельцев группы «Сумма» подозревают в мошенничестве, организации преступной группы и хищении бюджетных средств. Судья отказалась освободить подозреваемых под залог в 2,5 миллиарда рублей, равный предполагаемой сумме причиненного ущерба. Оба брата заявили, что «категорически отрицают» обвинения в свой адрес.
Вчера также был арестован другой фигурант дела, бизнесмен Артур Максидов.
Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина считает, что проблемы Магомедовых возникли из-за разногласий братьев с Игорем Сечиным по поводу Новороссийского морского торгового порта. Латынина также отметила близость братьев Магомедовых к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По ее словам, именно те люди, которые дружны с Дмитрием Медведевым «оказываются под ударом», со стороны Игоря Сечина.
Комментарии3
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opiatnovyi63 01 апреля 2018 | 06:23
А что Вождь молчит?Он не при делах?
cereo 01 апреля 2018 | 06:26
Будем посмотреть! "пауки в банке" спасибо САНКЦИЯМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pnh__ptn 01 апреля 2018 | 07:05
Вот это я понимаю "майнинг"!