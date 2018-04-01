Тверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда

Владельцев группы «Сумма» подозревают в мошенничестве, организации преступной группы и хищении бюджетных средств. Судья отказалась освободить подозреваемых под залог в 2,5 миллиарда рублей, равный предполагаемой сумме причиненного ущерба. Оба брата заявили, что «категорически отрицают» обвинения в свой адрес.

Вчера также был арестован другой фигурант дела, бизнесмен Артур Максидов.

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина считает, что проблемы Магомедовых возникли из-за разногласий братьев с Игорем Сечиным по поводу Новороссийского морского торгового порта. Латынина также отметила близость братьев Магомедовых к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По ее словам, именно те люди, которые дружны с Дмитрием Медведевым «оказываются под ударом», со стороны Игоря Сечина.