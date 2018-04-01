Российские дипломаты, высланные из США, летят в Москву
Два самолета специального летного отряда «Россия» вылетели этой ночью из Вашингтона. Один борт направился сразу в российскую столицу, второй совершил почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать сотрудников генконсульства и постпредства России при ООН. В общей сложности Соединенные Штаты покинули более 170 человек – это 60 дипломатов и члены их семей.
Вашингтон принял решение выслать из страны сотрудников дипучреждений в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Генеральное консульство России в Вашингтоне прекратило свою работу. В ответ Москва высылает такое же число американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.
Комментарии12
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j_partizan 01 апреля 2018 | 06:16
Спасибо Эхо за то, что сообщает нам все подробности возвращения дипломатов. А то мы очень волнуемся за них, вдруг не долетят, в смысле сбегут по пути, а нам будет скучно без них. Они ведь наверняка голосовали за Путина, а жить с ним приходится всем нам. Пусть вернуться и посмотрят во что превратилась страна за время правления их любимого лидера.
sergeya48 01 апреля 2018 | 06:18
j_partizan: Надо всех выслать, пусть окурка любят у себя дома.
cereo 01 апреля 2018 | 06:23
СПАСИБО АБАМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cockeyed 01 апреля 2018 | 06:27
.. скоро и пиндосцы полетят домой, а мы им самолётик проверим напоследок и найдём наворованные в России иконы с антиквариатом, добытый криминальным путём - всё это изымем а пиндосцам для ускорения наладим пинка под шопу!
anatolr 01 апреля 2018 | 07:02
cockeyed: Ты не фантазируй понапрасну, а лучше принюхайся к запаху Родины! :-))) Как это в песне, - и Родина щедро поила меня... "Боярышником"! :-))) Приятного аппетита!!!
Anatoлий - сосед Госдепа
abulkor 01 апреля 2018 | 06:28
Какая для них радость. Летят на родину,в любимую россию. Летят и хором песни русские поют. Патриоты..
tatmus 01 апреля 2018 | 06:31
Два самолёта для 170 человек? Что же они оттуда вывозят???7
democ 01 апреля 2018 | 06:33
Тесновато в Москве становится. А как, если все вернутся на историческую родину? Пристроят, всех пристроят. Пристроили же Чапман на РЕН ТВ наряды показывать.
dpichugin 01 апреля 2018 | 06:38
мягкой посадки.... в самолет
vaka257 01 апреля 2018 | 06:53
Изгои цивилизации:
"Русских здесь не ждут! Русским не рады в Украине,в Сирии, и в любой цивилизованной стране": Финский домовладелец отказался сдавать петербуржцам коттедж на горнолыжном курорте...
Но вы не расстраивайтесь, россияне,ведь у вас есть Путин, скрепы и сакральный крымнаш...
cheburembo 01 апреля 2018 | 06:53
Гудбай Америка ООО.. Прощай навсегда..
anatolr 01 апреля 2018 | 06:59
//Два самолета специального летного отряда «Россия» вылетели этой ночью из Вашингтона.// Тут главный вопрос, - летят с кокаином или без оного?
Anatoлий - любопытный сосед Госдепа