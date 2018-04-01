Российские дипломаты, высланные из США, летят в Москву

Два самолета специального летного отряда «Россия» вылетели этой ночью из Вашингтона. Один борт направился сразу в российскую столицу, второй совершил почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать сотрудников генконсульства и постпредства России при ООН. В общей сложности Соединенные Штаты покинули более 170 человек – это 60 дипломатов и члены их семей.

Вашингтон принял решение выслать из страны сотрудников дипучреждений в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Генеральное консульство России в Вашингтоне прекратило свою работу. В ответ Москва высылает такое же число американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.