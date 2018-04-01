В Москве назовут лауреатов национальной кинопремии «Ника»
Лидером по числу номинаций стал фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова. Он представлен в семи категориях. Следом идет «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (шесть номинаций) и «Теснота»
Кантемира Балагова (пять). Эти авторы также поборются за звание лучшего режиссера. Помимо этих трех картин в категории «Лучший игровой фильм» также представлены «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Салют-7» и «Холодное танго». Лауреатом почетной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал Владимир Этуш.
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