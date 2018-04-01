Сборная России по керлингу со счетом 6:7 проиграла команде Канады в матче предварительного раунда на чемпионате мира

Сборная России по керлингу со счетом 6:7 проиграла команде Канады в своем первом матче предварительного раунда на чемпионате мира в Лас-Вегасе. В следующей игре, которая состоится сегодня, российские керлингисты встретятся с командой Китая. На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.