В России официально перестала существовать профессия стенографиста
Приказ об этом подписал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает «Фонтанка».
Решение объясняется невостребованностью этого вида деятельности. Наибольшая необходимость быстро записывать речь сегодня существует в суде. Арбитражный суд России предусматривает ведение аудиопротоколов судебных заседаний, однако при рассмотрении гражданских и уголовных дел протоколы ведут секретари — как правило, они набирают текст на компьютере.
Комментарии1
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koshkaedu 01 апреля 2018 | 05:33
Сейчас есть стено-граффити.