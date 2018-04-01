В России официально перестала существовать профессия стенографиста

Приказ об этом подписал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает «Фонтанка».

Решение объясняется невостребованностью этого вида деятельности. Наибольшая необходимость быстро записывать речь сегодня существует в суде. Арбитражный суд России предусматривает ведение аудиопротоколов судебных заседаний, однако при рассмотрении гражданских и уголовных дел протоколы ведут секретари — как правило, они набирают текст на компьютере.