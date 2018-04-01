Тверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда
Владельцев группы «Сумма» подозревают в мошенничестве, организации преступной группы и хищении бюджетных средств. Судья отказалась освободить подозреваемых под залог в 2,5 миллиарда рублей, равный предполагаемой сумме причиненного ущерба. Оба брата заявили, что «категорически отрицают» обвинения в свой адрес. Вчера также был арестован другой фигурант дела, бизнесмен Артур Максидов.
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