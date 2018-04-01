Два самолета с российскими дипломатами, которые покидают США по требованию американских властей, направляются в Москву

Оба лайнера вылетели этой ночью из Вашингтона. Один борт отправился напрямую в российскую столицу. Второй сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать сотрудников генконсульства и постпредства России при ООН. В общей сложности Соединенные Штаты покинул более 170 человек – это дипломаты и члены их семей. Для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатов. Также закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге.