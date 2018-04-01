Два самолета с российскими дипломатами, которые покидают США по требованию американских властей, направляются в Москву
Оба лайнера вылетели этой ночью из Вашингтона. Один борт отправился напрямую в российскую столицу. Второй сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать сотрудников генконсульства и постпредства России при ООН. В общей сложности Соединенные Штаты покинул более 170 человек – это дипломаты и члены их семей. Для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатов. Также закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Комментарии4
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sim202_ 01 апреля 2018 | 05:24
Люди истосковались по родным Мухосранску и Задрищенску...
Нелегко им было там, на чужбине...
Страна ждет героев!
i_one_off 01 апреля 2018 | 05:31
Как же теперь возить муку из Аргентины?
vaka257 01 апреля 2018 | 05:37
Скоро в Северной Корее будут говорить "вы что ,хотите как в России?"...
alle_op 01 апреля 2018 | 05:37
"Два самолета с российскими дипломатами ... направляются в Москву..."
Очень содержательное и интересное сообщение.
Пока не прочитал этого уснуть не мог. Теперь ложусь спать.