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04:11, 01 апреля 2018

В России с сегодняшнего дня повышаются ставки утилизационного сбора на автомобили

Согласно постановлению правительства от 19 марта, средняя индексация составляет 15%. Сбор также распространяется на полуприцепы. Базовые ставки для расчета утильсбора при этом не меняются, оставаясь на уровне 20 тысяч рублей для легковых автомобилей и 150 тысяч для грузовиков и  автобусов. Постановление меняет коэффициенты расчета утильсбора, которые устанавливаются, в частности, в зависимости от  объема двигателя, возраста автомобиля и полной массы.

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