В России с сегодняшнего дня повышаются ставки утилизационного сбора на автомобили
Согласно постановлению правительства от 19 марта, средняя индексация составляет 15%. Сбор также распространяется на полуприцепы. Базовые ставки для расчета утильсбора при этом не меняются, оставаясь на уровне 20 тысяч рублей для легковых автомобилей и 150 тысяч для грузовиков и автобусов. Постановление меняет коэффициенты расчета утильсбора, которые устанавливаются, в частности, в зависимости от объема двигателя, возраста автомобиля и полной массы.
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