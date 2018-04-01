Не менее девяти человек погибли, один серьезно пострадал при обрушении четырехэтажной гостиницы в центральной Индии

Под завалами могут находиться около 50 человек, в том числе случайные прохожие, сообщает индийская газета Asian Age. Инцидент произошел накануне поздно вечером. Спасательная операция продолжается, сообщил мэр города Индаура. Причиной инцидента мог стать автомобиль, ехавший на большой скорости и врезавшийся в здание. Однако официального подтверждения данной информации нет.