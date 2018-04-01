Не менее девяти человек погибли, один серьезно пострадал при обрушении четырехэтажной гостиницы в центральной Индии
Под завалами могут находиться около 50 человек, в том числе случайные прохожие, сообщает индийская газета Asian Age. Инцидент произошел накануне поздно вечером. Спасательная операция продолжается, сообщил мэр города Индаура. Причиной инцидента мог стать автомобиль, ехавший на большой скорости и врезавшийся в здание. Однако официального подтверждения данной информации нет.
Комментарии1
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neon999 01 апреля 2018 | 04:38
Журналисты отрабатывают номер: а ну-ка, срочно выдать техногенную катастрофу с человеческими жертвами за границей ! Кто-то ведь нашел и прочитал эту индийскую газетку.
А может и придумал и газетку и катастрофу, - кто проверять не поленится ?