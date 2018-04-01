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04:08, 01 апреля 2018

Мария Захарова назвала главной целью западных стран —изоляцию России через бойкот чемпионата мира по футболу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала главной целью западных стран —изоляцию России через бойкот чемпионата мира по футболу. По ее словам, для этого «все методы хороши». «Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это просто какой-то уже абсурд абсурдов», — заметила Захарова в интервью «Пятому каналу».
Ранее сообщалось, что британские власти обсуждают с союзниками в США и Европе потенциальные меры в отношении России, если Москва окажется причастна к отравлению в Англии разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментарии

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neon999 01 апреля 2018 | 04:26

Нормальным людям с министерством кокаиновых дел давно все ясно, но на ЭМ упорно
исполняют номер и долбят мозги всякой хренью, что эта тетка извергает.

alex_omsk1 01 апреля 2018 | 05:09

лживая ведьМашка привычно несет чушь....

kypykyky 01 апреля 2018 | 05:22

neon999: Нормальным людям с министерством кокаиновых дел давно все ясно, но на ЭМ упорно 
исполняют номер и долбят мозги всякой хренью, что эта тетка извергает.

стыдно или завидуешь?

ЭХО показывает кто есть кто.

vadimp 01 апреля 2018 | 04:29

"Мария Захарова назвала главной целью западных стран —изоляцию России через бойкот чемпионата мира по футболу"

Кому в задницу твой футбол нужен?
А вот то, что Россию лишат доступа к современным технологиям и оборудованию, к передовой науке и образованию, большим финансам - тут к гадалке не ходи.

podpindosny_homyachok 01 апреля 2018 | 05:03

vadimp: Россию лишат доступа к современным технологиям и оборудованию
-----------------------
например ))

i_one_off 01 апреля 2018 | 05:28

vadimp:
Насчет футбола согласен.
Но и в остальное нам ни к чему, пока не выучили элементарные правила пожарной безопасности.

fr_perren 01 апреля 2018 | 04:46

Не за футбол обидно(все равно про.. играем, так хоть не дома), а за Марию Захарову.

ebze 01 апреля 2018 | 04:58

Накаркает ведь...

ha12raz 01 апреля 2018 | 05:01

Все методы она и применила

shalunok 01 апреля 2018 | 05:05

Не, главная цель госдепа, это чтоб Машка Захарова.осталась Ну просто достала всех.
Уже и не смешно и не забавляет - осталась только тупость.

vaka257 01 апреля 2018 | 05:05

Вначале быковали ,а теперь стоны на весь мир..Уже и забыла как отплясывала на радостях...

prade 01 апреля 2018 | 05:07

Если даже так, то Кремль хорошо постарался, чтобы это случилось. Надежда Путина на слабость западной демократии не оправдывается, они начинают сплачиваться против него. Кстати, Гитлер тоже считал демократию слабостью западных стран.

sasha2011 01 апреля 2018 | 05:11

Конечно, НСДАП Третьего Рейха было важно повести у себя Олимпиаду-1936.
Но даже если бы её отобрали у немцев, всё равно тысячи женщин Германии, вздымая руки, вопили бы в экстазе "Хочу ребёнка от Гитлера!"

Так что даже перенос мундиаля-2018 из России не отвратит от путина не только российских женщин, но и российских лиц мужского пола ( и не только лиц...).
Ставки сделаны, господа-товарищи. Поздно пить Боржоми.

clandestino 01 апреля 2018 | 05:12

"Поняла, проклятая!"(с)

vor_on 01 апреля 2018 | 05:26

С утра выпила, недоумилась и весь день свободен... Так, Мария Владимировна?

vaka257 01 апреля 2018 | 05:33

Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека-он имеет такуюслабую мозговую систему,что не способен воспринимать действительность как таковую.Для него существуют только слова.Его условные рефлексы координированы не с действиями,а со словами.(академик Иван Павлов. О русском уме 1932г.)...

antimrakobes 01 апреля 2018 | 05:35

Основная задача США - изоляция Захаровой от аргентинского кокса!

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