Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала главной целью западных стран —изоляцию России через бойкот чемпионата мира по футболу. По ее словам, для этого «все методы хороши». «Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это просто какой-то уже абсурд абсурдов», — заметила Захарова в интервью «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что британские власти обсуждают с союзниками в США и Европе потенциальные меры в отношении России, если Москва окажется причастна к отравлению в Англии разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери.