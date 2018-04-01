Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Ранее первый борт отправился в российскую столицу прямиком из Вашингтона. Всего Соединенные Штаты покидают по требованию американских властей более 170 человек – это дипломаты и их семьи.
Комментарии3
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realtor_igor 01 апреля 2018 | 04:34
Нормально наворовали - в один борт не поместились, твари...
vaka257 01 апреля 2018 | 05:01
Можно только представить с каким трепетом дипломаты наконец-то вступят на родную землю....Родина также так долго ждала своих сынов,чьи заслуги оценит по достоинству...
kypykyky 01 апреля 2018 | 05:15
вернулись.. вернулись, родненькие!
как же вы похудели то таааам! ах вы ж наши соколяточки...
присаживайтесь за стол! вот чаёк, вот бараночки!
АХАХАХАХАХА