Госдеп США предлагает начать сбор данных об активности в соцсетях практически каждого, кто подает на американскую визу

Желающим посетить страну придется предоставить сведения о своих учетных записях за последние пять лет. Также будет необходимо сообщать о поездках за последние пять лет, номера телефонов и адреса электронной почты, рассказать о возможной депортации из какой-либо страны и связях своих или родственников с террористической деятельностью. Новые меры могут коснуться почти 15 миллионов человек в год. Они не затронут граждан стран, с которыми США имеют соглашения о безвизовом въезде. Власти утверждают, что данные ограничения помогут выявлять потенциальных террористов.