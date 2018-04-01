Госдеп США предлагает начать сбор данных об активности в соцсетях практически каждого, кто подает на американскую визу
Желающим посетить страну придется предоставить сведения о своих учетных записях за последние пять лет. Также будет необходимо сообщать о поездках за последние пять лет, номера телефонов и адреса электронной почты, рассказать о возможной депортации из какой-либо страны и связях своих или родственников с террористической деятельностью. Новые меры могут коснуться почти 15 миллионов человек в год. Они не затронут граждан стран, с которыми США имеют соглашения о безвизовом въезде. Власти утверждают, что данные ограничения помогут выявлять потенциальных террористов.
Комментарии2
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ltvjrhfn1 01 апреля 2018 | 03:33
Там опечатка, конечно. Это узурпатор отдал такой приказ своему карманному МИДу.
davi__koloradov 01 апреля 2018 | 03:41
Крымнашисты вместо солнечной Флориды поедут на южный берег моря Лаптевых.