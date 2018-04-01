Глава Палестины Махмуд Аббас поручил миссии в ООН созвать заседание Совбеза в связи с ситуацией в секторе Газа
Глава Палестины Махмуд Аббас поручил миссии своей страны в ООН созвать заседание Совбеза в связи с трагической ситуацией в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении руководителя вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины Хусама Зомлота. Он обвинил власти Израиля в «неизбирательном убийстве» мирных демонстрантов и «нанесении увечий сотням в секторе Газа». Их действия он назвал «морально неприемлемыми» и «преступлением против человечности». Глава представительства считает, что проведение палестинцами митингов «гарантировано международным правом и должно быть защищено мировым сообществом».
Накануне десятки тысяч палестинцев вышли на манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием вернуть палестинских беженцев на родную землю. Местами демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, 16 палестинцев убиты, ранены не менее 1400 арабов. Подавляющее большинство из них получили отравление газом и ранения пластиковыми пулями.
Аббас объявил субботу днем национального траура. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приветствовал действия военных по защите границ еврейского государства.
Комментарии2
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beobachter 01 апреля 2018 | 03:52
Глава! Несуществующего государства считает, что его государство имеет право проводить свои демонстрации на территории соседнего государства. И при этом возмущен, что соседнее государство принимает все меры, чтобы не допустить его на свою территорию. Так это выглядит в переводе на понятный язык.
us101 01 апреля 2018 | 03:56
Ну вот, теперь всё на своих местах, всё как в старыe, "добрые" времена торговли Кремля своим влиянием на "горячие" точки. А -то и Сирию отобрали...и Иран и Св, Корею....
Теперь ждём безценное предложение Кремля выступить посредниками и...