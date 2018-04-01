Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву
Об этом сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах. Там уточнили, что речь идет о прямом рейсе в российскую столицу. До этого первый борт с сотрудниками посольства уже сел в Нью-Йорке, чтобы забрать также высылаемых работников генконсульства и постпредства России при ООН. Всего Соединенные Штаты покидает 171 человек. Для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Как ранее отметил посол России в США Анатолий Антонов, посольство «обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно, и люди смогли спокойно собраться».
Комментарии2
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zapadnay 01 апреля 2018 | 03:45
Придётся им привыкать к сыру из пальмового масла, сосискам, непонятно из чего сделанным, ну и прочим радостям местной жизни. С возвращением.
hrenvam 01 апреля 2018 | 03:55
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