Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву

Об этом сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах. Там уточнили, что речь идет о прямом рейсе в российскую столицу. До этого первый борт с сотрудниками посольства уже сел в Нью-Йорке, чтобы забрать также высылаемых работников генконсульства и постпредства России при ООН. Всего Соединенные Штаты покидает 171 человек. Для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Как ранее отметил посол России в США Анатолий Антонов, посольство «обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно, и люди смогли спокойно собраться».