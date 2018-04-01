В Казани произошел пожар в ресторане «Старый амбар»
Загорелась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Республике. В ведомстве отметили, что все люди эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Возгорание потушено. Как сообщало агентство «Татар-информ», площадь пожара составила пять квадратных метра. Причины устанавливаются.
Комментарии2
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bin_cat 01 апреля 2018 | 03:56
Я спичку зажег, горела открытым пламенем 20 секунд. Срочно публикуйте новость.
hrenvam 01 апреля 2018 | 04:04
Клиенты разбежались не заплатив...