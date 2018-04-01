В Казани произошел пожар в ресторане «Старый амбар»

Загорелась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Республике. В ведомстве отметили, что все люди эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Возгорание потушено. Как сообщало агентство «Татар-информ», площадь пожара составила пять квадратных метра. Причины устанавливаются.