Более 41 тысячи боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей вышли из Восточной Гуты

Более 41 тысячи боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей вышли из четырех населенных пунктов Восточной Гуты. Об этом сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. По его словам, успешная операция по выводу незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» и группировки «Фейлак ар-Рахман» из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению.

Евтушенко также сообщил, что в ходе беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника.