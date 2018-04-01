Более 41 тысячи боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей вышли из Восточной Гуты
Более 41 тысячи боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей вышли из четырех населенных пунктов Восточной Гуты. Об этом сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. По его словам, успешная операция по выводу незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» и группировки «Фейлак ар-Рахман» из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению.
Евтушенко также сообщил, что в ходе беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника.
Комментарии1
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captainobvious 01 апреля 2018 | 02:34
и куда же они теперь направятся, болезные?