Около 70 палестинцев ранены и застрелены в результате столкновений на границе Израиля и Сектора Газа

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя врачей. Президент Палестины Махмуд Аббас возложил ответственность за насилие на Израиль. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его страна защищала своей суверенитет и граждан. Столкновения произошли, когда палестинцы начали кидать камни в сторону израильских военных. Силовики также утверждают, что некоторые протестующие открывали по ним огонь, бросали горящие шины и горючую смесь. Жертвами беспорядков стали, по меньшей мере, 15 человек. В Израиле говорят, что восемь из них были членами «Хамас», еще двое принадлежали к других военным группировкам. В российском МИДе осудили применение силы против палестинцев в Сектора Газа.