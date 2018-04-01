Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Их подозревают в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении из бюджета 2,5 миллиардов рублей. Речь идет о семи преступных эпизодах хищения средств федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими в группу «Сумма». Следствие полагает, что значительная часть похищенного находится за рубежом на офшорных счетах. В суде следователь сообщил, что братья 31 марта собирались лететь в Майами. Зиявудин Магомедов объяснил, что намеревался вернуться к 10 апреля. На эту дату у него назначена встреча. Магомедовы своей вины не признали. Защита просила о смягчении меры пресечения в виде домашнего ареста и предлагала залог в размере суммы вменяемых хищений, т.е. 2,5 миллиарда. Группа «Сумма» заявила, что готова сотрудничать со следствием, но не согласна с решение суда и намерена его обжаловать.

Вчера также был арестован третий фигурант этого дела — руководитель строительной компании «Интекс» Артур Максидов.