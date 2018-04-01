Оба самолета с российскими дипломатами и членами их семей покинули Вашингтон

Их проводил посол Анатолий Антонов. С территории посольства дипломатов также провожали их коллеги. Перед отправкой автобусов звучал марш «Прощание славянки» и аплодисменты. Высылаемые из США россияне летят на самолетах специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства и российский МИД. Первый борт должен прибыть в столичный аэропорт Внуково около 11 утра. Второй лайнер должен забрать высылаемых дипломатов вместе с семьями из Нью-Йорка. Спецборт уже прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди.

Американские власти приняли решение выслать из США 60 российских диппредставителей в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Всего вместе с семьями Соединенные Штаты покидает 171 человек. Кроме того, Вашингтон решил закрыть российского генконсульство в Сиэтле. Москва приняла зеркальные меры. Из страны будет выслано такое же число дипломатов. Вчера закрылось американское генерального консульство в Санкт-Петербурге.