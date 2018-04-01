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02:06, 01 апреля 2018

Оба самолета с российскими дипломатами и членами их семей покинули Вашингтон

Их проводил посол Анатолий Антонов. С территории посольства дипломатов также провожали их коллеги. Перед отправкой автобусов звучал марш «Прощание славянки» и аплодисменты. Высылаемые из США россияне летят на самолетах специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства и российский МИД. Первый борт должен прибыть в столичный аэропорт Внуково около 11 утра. Второй лайнер должен забрать высылаемых дипломатов вместе с семьями из Нью-Йорка. Спецборт уже прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди.

Американские власти приняли решение выслать из США 60 российских диппредставителей в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Всего вместе с семьями Соединенные Штаты покидает 171 человек. Кроме того, Вашингтон решил закрыть российского генконсульство в Сиэтле. Москва приняла зеркальные меры. Из страны будет выслано такое же число дипломатов. Вчера закрылось американское генерального консульство в Санкт-Петербурге.

Комментарии

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davi__koloradov 01 апреля 2018 | 02:32

Были слезы, угрозы,
Все одни и все те же,
В основном была проза,
А стихи были реже.
(c)

tanyaya 01 апреля 2018 | 02:35

Прощание Славянки звучало им вслед - какая прелесть!
Надеюсь, что каждый дипломатишко ехал хотя бы с одним подбитым глазом на каждую персону нон грата.
Поскольку полагаю, что жёнам и киндерам не очень-то понравилось то, что с ними произошло.
Круто-круто, ихние пацаны и пацанки летят на правительственном борту и поют "Еду я на Родину, Родину уродину! Ай-я-яй-яй-ай! Эй, начальник!"

salut__521 01 апреля 2018 | 02:36

Кокса зато, поди, с оказией вывезли на мильярд...

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