Александр Поветкин защитил титулы WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжелом весе. В Кардиффе 38-летний россиянин нокаутом победил бронзового призера Олимпиады-2008 в Пекине британца Дэвида Прайса. Поветкин остался обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super в тяжелом весе, которым владеет другой представитель Великобритании Энтони Джошуа.

Россиянин за карьеру выиграл 34 боя, из которых в 24 победил нокаутом. При этом он потерпел только одно поражение, уступив украинцу Владимиру Кличко. В активе Прайса 22 победы (18 нокаутом) и пять поражений.