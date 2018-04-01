Александр Поветкин защитил титулы WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжелом весе
Александр Поветкин защитил титулы WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжелом весе. В Кардиффе 38-летний россиянин нокаутом победил бронзового призера Олимпиады-2008 в Пекине британца Дэвида Прайса. Поветкин остался обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super в тяжелом весе, которым владеет другой представитель Великобритании Энтони Джошуа.
Россиянин за карьеру выиграл 34 боя, из которых в 24 победил нокаутом. При этом он потерпел только одно поражение, уступив украинцу Владимиру Кличко. В активе Прайса 22 победы (18 нокаутом) и пять поражений.
Комментарии1
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com30 01 апреля 2018 | 01:31
Так что Котлеткин снова готов, что бы из него делали отбивную?
Может ли он выйти на ринг без допинга, на котором его уж ловили?
Его ведь теперь постоянно будут проверять как до так и после боя, как он ссыт и чем.
Мельдонистам бой!
Может парнише "висясу" все же пора отвалить в Госдуру к другу Кин-конгу?