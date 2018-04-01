Британского физика Стивена Хокинга похоронили в Кембридже

На церемонию были приглашены около 500 человек, сообщает CBS. Среди тех, кто пришел проститься с ученым, были его бывшая супруга Джейн, актеры Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс, сыгравшие главные роли в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», и гитарист группы Queen Брайан Мэй. Физик скончался 14 марта на 77-м году жизни.