Британского физика Стивена Хокинга похоронили в Кембридже
На церемонию были приглашены около 500 человек, сообщает CBS. Среди тех, кто пришел проститься с ученым, были его бывшая супруга Джейн, актеры Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс, сыгравшие главные роли в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», и гитарист группы Queen Брайан Мэй. Физик скончался 14 марта на 77-м году жизни.
Комментарии1
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pulalala 01 апреля 2018 | 02:07
Окститесь!
Хокинга похоронили в Вестминстере рядом с Ньютоном.
ГРАМАТЕИ.....