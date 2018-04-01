У России есть вопросы к Великобритании и Франции в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 из них посольство направило британскому внешнеполитическом ведомству, 10 французскому. В частности, МИД интересует, почему ему отказали в праве консульского доступа к двум нашим гражданам, пострадавшим в Великобритании. Москва также спрашивает, какие антидоты вводились Скрипалям и откуда они у британских медиков. В списке есть вопросы об основаниях, по которым к расследованию была привлечена Франция, каким образом Париж участвует в следственных действиях и откуда информация о «российском происхождении» отравляющего вещества группы «Новичок».