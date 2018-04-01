У России есть вопросы к Великобритании и Франции в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
У России есть вопросы к Великобритании и Франции в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 из них посольство направило британскому внешнеполитическом ведомству, 10 французскому. В частности, МИД интересует, почему ему отказали в праве консульского доступа к двум нашим гражданам, пострадавшим в Великобритании. Москва также спрашивает, какие антидоты вводились Скрипалям и откуда они у британских медиков. В списке есть вопросы об основаниях, по которым к расследованию была привлечена Франция, каким образом Париж участвует в следственных действиях и откуда информация о «российском происхождении» отравляющего вещества группы «Новичок».
Комментарии11
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maxvin 01 апреля 2018 | 01:26
Что спрашивать с убогих? Команду дали ввели антидот, они ввели, откуда взяли? Бог послал. Французов пригласили, они поехали, что попросят, то и подтвердят. В бывшем СССР и то так подобострастно не козыряли по любому поводу!
nikitin43 01 апреля 2018 | 01:28
maxvin: и кокс на спецборте не возили , тогда только финскую сантехнику .
alxab 01 апреля 2018 | 02:13
maxvin: Что спрашивать с убогих? Команду дали ввели антидот, они ввели, откуда взяли? Бог послал.
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Отвечаю убогим. Как известно каждому студенту-медику, антидот первого ряда на любой нервно-паралитический яд называется атропин, доступен где угодно в любом количестве, присутствует с незапамятных времён в индивидуальной полевой аптечке солдата любой армии в мире.
navsegda 01 апреля 2018 | 01:29
Откуда антидот ? А откуда новичок вопросов значит нет . Палятся
mppv 01 апреля 2018 | 01:32
Вопросы есть ... Ну отравили они его ... Чего спрашивать или отвечать?
Надо вспомнить ответ Ивана Васильевича ... И пошли они. ...
hrzn877 01 апреля 2018 | 01:34
Удивлюсь, если они получат ответы. Хотя Великобритания тоже может спросить, зачем Россия отравила Скрипалей, почему надо было использовать ядовитый газ, почему российские ведомства во главе с президентом постоянно врут - всем и обо всём.
prade 01 апреля 2018 | 01:38
Может стоило бы начинать, что в Москве соболезнуют по поводу случившего и осуждают химическую атаку? А так то и дело хамили, издевались и пугали ядерным оружием. Само поведение кремлевских показывает, что они причастны.
govorukhin 01 апреля 2018 | 01:40
Непонятно, на каком основании следователь должен делиться информацией с преступником и отвечать на его хамские вопросы?
zollendorf 01 апреля 2018 | 02:00
Hooha, Не доросли еще чтобы задавать вопросы Великобритании. Как вы ответили, когда они задали вопрос и ждали ответа 24 часа?
Ну, теперь время вопросов закончилось. Вопросы возникнут у судей, в свое время. Можете на них тоже не отвечать. Ваши ответы нужны как рыбе пятый зонтик, но на всякий случай дадут вам шанс покаяться, чем вы естественно не воспользуетесь. Не будете же унижаться перед ними?!
А по секрету, открою тем кто сможет переварить. По сравнению с вашей за@@анной паРашей, не то что Великобритания, а даже крохотный Люксембург - супердержава в такой степени, что таким как вы переть и переть до конца тысячелетия лишь чтобы узреть вдалеке их сегодняшний уровень. Для сравнения возьмите и сверьте степень уважения рядового люксембуржца (внутри и вне своей страны) с той же степенью рядового россиянина, а после этого можете уже и про величие страны!
salut__521 01 апреля 2018 | 02:26
Рашка в своём репертуаре - на 24 зафиксированных англичанами фактов росбрехни по "новичку" выставила свои 24 детских вопросиков...
salut__521 01 апреля 2018 | 02:30
...в своём зеркальном репертуаре, канешна.