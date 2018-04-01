Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в тюрьме США, опасается, что ему могут «приписать» преступления
Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме, опасается, что на фоне обострения отношений между Россией и США ему могут «приписать» преступления, которые он не совершал. Его уже допрашивали и обыскивали, не объяснив причин, рассказал ТАСС адвокат Алексей Тарасов, защищающий интересы летчика. Накануне российские дипломаты в США потребовали от администрации тюрьмы, где находится Ярошенко, обеспечить его права и выразили обеспокоенность сообщениями об издевательствах над ним. В посольстве также заверили, что продолжат «добиваться обеспечения властями США условий содержания Ярошенко», чтобы они соответствовали международным стандартам.
Напомню, Ярошенко был осужден в США в сентябре 2011 года на 20 лет лишения свободы по обвинению в транспортировке транспортировке крупной партии кокаина. Он сам полностью отрицает свою вину.
Комментарии4
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nikitin43 01 апреля 2018 | 01:25
вернётся станет депутатом , наградят орденом А. Невского ,
jacknichols 01 апреля 2018 | 01:52
Надо было на Ил-96 обучаться. Летал бы и горя не знал
zollendorf 01 апреля 2018 | 02:12
Вы там потише с "защитой интересов" и "обеспечением прав", не то с вашей репутацией могут ему и поменять относительно комфортное место заключения на другое, где отбывают сроки здоровенные негроиды по статье - Изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом.
drtomsky 01 апреля 2018 | 02:18
Вот сидит хороший специалист, а диппочту из Буйэнос-Айреса некому возить. Вечно нам пиндосы мешают.