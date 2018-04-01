Американские дипломатические сотрудники покинули консульство США в Санкт-Петербурге

Комиссия по приему здания завершила свою работу. Ее представитель сообщил, что теперь здание передано управляющей компании «Инпредсервис». Это городское предприятие, которое занимается обслуживанием иностранных представительств.

Москва приняла решение выслать 60 диппредставителей США в ответ на высылку такого же числа российских дипломатов из Соединенных Штатов. Кроме того, было принято решение закрыть американского генеральное консульство в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле. В Госдепе заявили, что такие действия Москвы «существенно отразятся» на консульской деятельности между двумя странами.