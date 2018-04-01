Первый самолет с покидающими США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Соединенных Штатах. Как рассказал ранее посол России в США Анатолий Антонов, всего для дипломатов, высылаемых по требованию американских властей, предоставлено два самолета. Маршрут первого проходит через Нью-Йорк – он уже приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Там на борт поднимутся также высылаемые сотрудники генконсульства и постоянного представительства России при ООН. Второй сразу направится в Москву. Всего, считая с членами семей, Соединенные Штаты покидает 171 человек.