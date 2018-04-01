Первый самолет с покидающими США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона
Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Соединенных Штатах. Как рассказал ранее посол России в США Анатолий Антонов, всего для дипломатов, высылаемых по требованию американских властей, предоставлено два самолета. Маршрут первого проходит через Нью-Йорк – он уже приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Там на борт поднимутся также высылаемые сотрудники генконсульства и постоянного представительства России при ООН. Второй сразу направится в Москву. Всего, считая с членами семей, Соединенные Штаты покидает 171 человек.
Комментарии10
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ginbin_ 01 апреля 2018 | 01:18
Толпы встречающих, слёзы радости и море цветов уже подвезли?
davi__koloradov 01 апреля 2018 | 02:01
Каждому ватному дипломату - медаль "За Освобождение США".
eugeniy_65 01 апреля 2018 | 02:33
ginbin_: "Толпы встречающих, слёзы радости и море цветов уже подвезли?"
Очень подошли бы к новости фотографии тысяч женщин на лётном поле в Вашингтоне: женщины машут платками, косынками, лица в слезах... Так провожают настоящих дипломатов! Только добрая память о построенных на их средства и их сильными руками школах, больницах, родильных домах, мечетях...
perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 01:24
В США - садисты!
Наказание Родиной - самое страшное, для путриётов
kama 01 апреля 2018 | 01:24
На родине займутся бизнесом?
com30 01 апреля 2018 | 01:38
Как говорят старые российские эмигранты замученные ностальгией - Едем на родину умирать!
На западе россияне живу, на родине умирают.
Для таких толп шпионов-дипломатов, нужно срочно строить хотя бы палаточный городок под Воронежем, а то девать их будет некуда. И обязательно рядышком выделить участок под погост.
kaputvsemu 01 апреля 2018 | 01:50
Плакали, матерились, но возвращались на Родину...
manes 01 апреля 2018 | 01:57
Вот жены-то матерятся! Приехали в кайф пожить, а Солнцеликий их подставил!)
beautyqueen 01 апреля 2018 | 01:58
Прямо с 91-й улицы на Ист-сайде... Вот уж счастье!
emoss 01 апреля 2018 | 02:23
Все тем же бортом, что знаменитые чемоданы с дурью из Аргентины вывозили?
Любопытно, что сейчас в головах семей изгнанных дипломатов? Какие у них теперь перспективы?
Вторым-третьим советником в Уганду или Папуа-Новую Гвинею хоть распределят?
А если нет.... лишь толкаться в коридорах высотки на Смоленской, затылком ощущая презрительные взгляды сослуживцев и быть объектами сплетен.
Добро Пожаловать в Россию! Со всеми «прелестями» родного дома.