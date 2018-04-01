Российский телеканал RT сегодня прекращает вещание в Вашингтоне
В США его считают инструментом кремлевской пропаганды.
Никакого запрета нет – владелец двух цифровых станций в штате Вирджиния, которые транслировали не только RT, но и другие каналы, еще год назад продал с аукциона частоты, на которых шло вещание. Телеканал также исчезнет в Вашингтоне из местных кабельных систем. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что канал продолжит работу в американской столице на других платформах. Она связала прекращение вещания со статусом «иностранного агента», который RT имеет на территории Соединенных Штатов. Как это может быть связано, она не пояснила. По закону, организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства.
В докладе ЦРУ о вмешательстве России в президентские выборы телеканал RT агентство Sputnik были названы «пропагандистской машиной».
Комментарии12
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novyrusich 01 апреля 2018 | 00:30
Рашутудыее все равнот никто в США не смотрит.
Аудитория у нее не более0,14% телезрителей
nikitin43 01 апреля 2018 | 00:34
novyrusich: вместе с РТ покидают этого провайдера ещё 74 канала которые вовремя не оформили пролонгацию а перешли на другие частоты .
hastings 01 апреля 2018 | 00:52
novyrusich: неправда. Российскую машину правды не остановить!
nelibermot17 01 апреля 2018 | 00:31
Выкинуть за шкирку "Радио Свобода" с Дмитровки,20!
navsegda 01 апреля 2018 | 00:40
nelibermot17: отключи себе интернет !
salut__521 01 апреля 2018 | 00:35
Ну ничего, надоть когда-то ж и на фашистской родине повещать, повизжать...
sokal123 01 апреля 2018 | 00:45
salut__521: Теперь дополнительные агит -помои для населения рашки. Вот радость то.!
good_dobrai 01 апреля 2018 | 00:49
А почему тогда "Эхо", преодолевая эфира синеву
Ещё вещает на Москву?!
tks 01 апреля 2018 | 01:07
good_dobrai:
А почему тогда RT, воняя на всю страну,
не уберётся к чёрту лысому?!
nikmart001 01 апреля 2018 | 00:50
Так они уже два месяца там не вещают, как только они зарегистрировались как иностранные агенты, с ними сразу все перестали работать. Это вам не Россия, там все строже с самоцензурой.
tks 01 апреля 2018 | 00:59
Симоняниха, а где твоя поездка под пиндосским флагом по Кутузовскому??
tanyaya 01 апреля 2018 | 01:06
Маргаритка Симоньян ещё рассекает по Кутузовскому с флагом США? Или уже приувяла?
Держись,маргаритка, мы с нетерпением ждём, как тебе наладят поджопник во всех приличных странах мира.
И готовься к новому Нюрнбергу. Или Гааге. Там таких как ты вешали.
И в следующей жизни ты будешь навозной мухой.
Потому что так, как ты себе насрала в карму, это мало кому удавалось.