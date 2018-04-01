Z Архив новостей новости
5 12 6 858
00:01, 01 апреля 2018

Российский телеканал RT сегодня прекращает вещание в Вашингтоне

В США его считают инструментом кремлевской пропаганды.

Никакого запрета нет – владелец двух цифровых станций в штате Вирджиния, которые транслировали не только RT, но и другие каналы, еще год назад продал с аукциона частоты, на которых шло вещание. Телеканал также исчезнет в Вашингтоне из местных кабельных систем. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что канал продолжит работу в американской столице на других платформах. Она связала прекращение вещания со статусом «иностранного агента», который RT имеет на территории Соединенных Штатов. Как это может быть связано, она не пояснила. По закону, организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства.

В докладе ЦРУ о вмешательстве России в президентские выборы телеканал RT агентство Sputnik были названы «пропагандистской машиной».

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

novyrusich 01 апреля 2018 | 00:30

Рашутудыее все равнот никто в США не смотрит.
Аудитория у нее не более0,14% телезрителей

nikitin43 01 апреля 2018 | 00:34

novyrusich: вместе с РТ покидают этого провайдера ещё 74 канала которые вовремя не оформили пролонгацию а перешли на другие частоты .

hastings 01 апреля 2018 | 00:52

novyrusich: неправда. Российскую машину правды не остановить!

nelibermot17 01 апреля 2018 | 00:31

Выкинуть за шкирку "Радио Свобода" с Дмитровки,20!

navsegda 01 апреля 2018 | 00:40

nelibermot17: отключи себе интернет !

salut__521 01 апреля 2018 | 00:35

Ну ничего, надоть когда-то ж и на фашистской родине повещать, повизжать...

sokal123 01 апреля 2018 | 00:45

salut__521: Теперь дополнительные агит -помои для населения рашки. Вот радость то.!

good_dobrai 01 апреля 2018 | 00:49

А почему тогда "Эхо", преодолевая эфира синеву
Ещё вещает на Москву?!

tks 01 апреля 2018 | 01:07

good_dobrai:

А почему тогда RT, воняя на всю страну,
не уберётся к чёрту лысому?!

nikmart001 01 апреля 2018 | 00:50

Так они уже два месяца там не вещают, как только они зарегистрировались как иностранные агенты, с ними сразу все перестали работать. Это вам не Россия, там все строже с самоцензурой.

tks 01 апреля 2018 | 00:59

Симоняниха, а где твоя поездка под пиндосским флагом по Кутузовскому??

tanyaya 01 апреля 2018 | 01:06

Маргаритка Симоньян ещё рассекает по Кутузовскому с флагом США? Или уже приувяла?
Держись,маргаритка, мы с нетерпением ждём, как тебе наладят поджопник во всех приличных странах мира.
И готовься к новому Нюрнбергу. Или Гааге. Там таких как ты вешали.
И в следующей жизни ты будешь навозной мухой.
Потому что так, как ты себе насрала в карму, это мало кому удавалось.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6177 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 316 6 5843 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7456 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону по «делу Скрипалей» В частности, Москва требует пояснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам…

5 110 6 6224
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 188 6 12258 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 163 6 12825 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 266 6 21405 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

Скандально известную стрит-рейсершу Мару Багдасарян снова задержали в Москве за рулем автомобиля Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах…

5 61 6 5446
Новости

1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше среднего Это следует из отчета ВТБ…

5 70 6 6653
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21049 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Новости

Суд в Кемерове арестовал на пять суток фотографа, волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова Сегодня его задержали по дороге на работу и составили два протокола – за неповиновение полиции и мелкое хулиганство…

5 56 6 5376
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 59 6 5850 30.03
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8499 29.03
Новости

Москва интересуется, на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей» Нота с перечнем из 10 вопросов передана внешнеполитическому ведомству Франции…

5 122 6 12380
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Русских учеников в Великобритании может стать меньше Ухудшающиеся отношения двух стран беспокоят родителей российских школьников. Некоторые уже передумали отправлять детей в британские учебные заведения…

5 54 6 5578 31.03
Kполитика, великобритания, рф, образование, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20003 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения

Популярное за неделю

Новости

Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала сестра Савченко…

5 46 6 27713
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 128 6 195473 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 193 6 57056 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 119 6 639191 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 481 6 491014 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6838410
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3381349

Сегодня в эфире