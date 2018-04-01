В России сегодня стартует весенний призыв в армию
Ряды вооруженных сил пополнят 128 тысяч человек.
Весенний призыв, как всегда, продлится 3,5 месяца – в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, установлен срок до 15 июля. Представители Минобороны подчеркнули, что особенностью этого набора стало сокращение количества призывников. Для сравнения, год назад в армию призвали 142 тысячи новобранцев – на 14 тысяч больше, чем планируется сейчас. В военном ведомстве это объясняют увеличением доли военнослужащих-контрактников.
Портал «Медуза» обращает внимание, что еще одной причиной может быть сокращение числа молодых людей призывного возраста. За последние 10 лет их количество снизилось примерно на 3 миллиона человек. Сейчас в России насчитывается около 7,5 миллионов мужчин соответствующего возраста.
Этот призыв станет самым малочисленным за последние 12 лет.
Комментарии4
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nikitin43 01 апреля 2018 | 00:38
количество уклонистов в расеи кроме тех кто купил белый билет или получил его по блату , как - бы служит и платит за это деньги меж тем даже получая при этом госнаграды ...... ... достигло 240 тыс .
sokal123 01 апреля 2018 | 00:43
nikitin43: Великая радость послужить вождю ,тулееву ,ротенбергу и компании. А лучше отдать свою жизнь в любимой Сирии за пахана и Асада.
eniro 01 апреля 2018 | 00:48
nikitin43: На тему: Весна.Лес.Маугли и Багира. Маугли:"Багира,что со мной? Мне хочется убежать далеко-далеко, спрятаться глубоко-глубоко, сидеть тихо-тихо.Может это любовь?"
Багира:Все просто, Маугли! Это "Весенний Призыв в Армию."
jetsam 01 апреля 2018 | 01:01
@сегодня стартует@
как путриатично!
типа сегодня стартует спартакиада... или сегодня стартует Союз-J100 с грузом на станцию марс...
сегодня стартуют очередные голодные игры.
старые пердуны в погонах со звездочками 3.5 месяца будут охотиться на не очень здоровых молодых призывников.....
с помощью омона, повесток и облав будет крепчать обороноспособность страны.