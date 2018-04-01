В России сегодня стартует весенний призыв в армию

Ряды вооруженных сил пополнят 128 тысяч человек.

Весенний призыв, как всегда, продлится 3,5 месяца – в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, установлен срок до 15 июля. Представители Минобороны подчеркнули, что особенностью этого набора стало сокращение количества призывников. Для сравнения, год назад в армию призвали 142 тысячи новобранцев – на 14 тысяч больше, чем планируется сейчас. В военном ведомстве это объясняют увеличением доли военнослужащих-контрактников.

Портал «Медуза» обращает внимание, что еще одной причиной может быть сокращение числа молодых людей призывного возраста. За последние 10 лет их количество снизилось примерно на 3 миллиона человек. Сейчас в России насчитывается около 7,5 миллионов мужчин соответствующего возраста.

Этот призыв станет самым малочисленным за последние 12 лет.