Социальные пенсии в России сегодня проиндексируют почти на 3 процента

При этом такой прибавки, как отмечает Московский комсомолец, не хватит даже на лекарства.

Получатели социальной пенсии — особо уязвимые категории населения, среди них инвалиды и дети из неполных семей. Впрочем, размер надбавки, которую они начнут получать, невелик. Социальные пенсии вырастут в среднем на 255 рублей. Больше всего увеличится средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Они будут получать каждый месяц почти на 400 рублей больше. А всего порядка 13ти тысяч рублей. Вырастут на несколько сотен рублей пенсии по инвалидности военнослужащих и по случаю потери кормильца семьям военных. Впрочем, такая индексация не поможет получателям социальных пенсий улучшить их жизнь. И они продолжат сводить концы с концами, потратив пару сотен на буханку хлеба, пакет молока и кефир, пишет МК. На дорогостоящие лекарства и процедуры у людей денег не останется, отмечает издание.

На индексацию правительство в общей сложности потратит 10 миллиардов рублей.