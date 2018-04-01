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00:01, 01 апреля 2018

Социальные пенсии в России сегодня проиндексируют почти на 3 процента

При этом такой прибавки, как отмечает Московский комсомолец, не хватит даже на лекарства.

Получатели социальной пенсии — особо уязвимые категории населения, среди них инвалиды и дети из неполных семей. Впрочем, размер надбавки, которую они начнут получать, невелик. Социальные пенсии вырастут в среднем на 255 рублей. Больше всего увеличится средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Они будут получать каждый месяц почти на 400 рублей больше. А всего порядка 13ти тысяч рублей. Вырастут на несколько сотен рублей пенсии по инвалидности военнослужащих и по случаю потери кормильца семьям военных. Впрочем, такая индексация не поможет получателям социальных пенсий улучшить их жизнь. И они продолжат сводить концы с концами, потратив пару сотен на буханку хлеба, пакет молока и кефир, пишет МК. На дорогостоящие лекарства и процедуры у людей денег не останется, отмечает издание.

На индексацию правительство в общей сложности потратит 10 миллиардов рублей.

Комментарии

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novyrusich 01 апреля 2018 | 00:25

сумма индексации поражает воображение и достигает почти 4-х долларов.
Старики и инвалиды со слезами на глазах благодарят российское правительство.

jetsam 01 апреля 2018 | 00:49

novyrusich:
к сожалению, в россии достаточно много людей, которым и 4 бакса - вся еда на 4 дня....
и да. это издевательство. не сама прибавка - _такая_ жизнь.

pmasel 01 апреля 2018 | 00:52

Верните 9% спертых в 2016 пенсий у всех работающих граждан России. И компенсируйте 2017 год. А то думаете мы забыли? и 5К компенсации за второе полугодие 2016 нас удовлетворило?

zapadnay 01 апреля 2018 | 01:02

novyrusich:
Боже, какой стыд и позор такая прибавка?!
А вот, как сообщали СМИ, девочке Васильевой, подружке Сердюкова, вернули все изъятое раннее. А кому-то дали условно за нанесение ущерба в миллиооны. А есть ещё миллиардер Захарченко.

mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 00:25


Счастливые пенсионеры, обливаясь слезами радости, благодарят за щедрость нацдилера.
Теперь они будут жить ещё более зажиточно, не зная куда девать горы лишних денег.

eniro 01 апреля 2018 | 01:02

mikhail_spb_: Индексация пенсий на 1 Апреля - это в смысле пенсии станут еще смешнее?

nikitin43 01 апреля 2018 | 00:30

какие такие пенсии когда денег не хватает на возврат налогов обсанкционенных миллиардеров расеи , все , дружными , за путена , за ротенбергов ..

etofeasko 01 апреля 2018 | 00:47

nikitin43:
вот потому что ваша тусовка называет Россию - расею, вас пизд..а никогда и не будут слушать.
Вы всего лишь шелест кульков на ветру.

jetsam 01 апреля 2018 | 00:53

etofeasko: я с вами согласен:
во фразе "казнить нельзя помиловать" - во всем виновата проклятая запятая!
путен и расея - ни причем.

dennik 01 апреля 2018 | 00:33

Владимир Владимирович, спаситель ты наш!!! Даже не знаю как благодарить ... Наверно мне лучше извиниться!!!

perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 01:01

dennik: Нормалек!
У меня 4 ордена ("Звездочки", точно, за дело, остальные за "интернациональный долг" / ДРА), медали, в 25 лет получил инвалидность 2-й рабочей группы. Меня это "повышение" не коснется. Я - плачу налоги в Латвии, а РФ... ну, родился в Ленинграде, родители блокадники, так это же как и презика - не выбирают

budweiser23 01 апреля 2018 | 00:42

Путенская "сверхдержава" во всей неприкрытой красе...

salut__521 01 апреля 2018 | 00:54

Ну вот кой-чего отслюнявил быдлу из триллионерских закромов, за что смело заслуживает прозвище Вова-благодетель 3 процента...

perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 00:55

курица, в "Ленте", за последние 3 года подорожала с 65 руб/кг до 180.
Как-то 3% это слишком. Ну 1%, ну 1,5% (за три года!!!) - прекратите раздувать инфляцию!
(а пенсионеры - они как Тимченко и ротенберги: налогов не платят - какой с них прок?)

tanyaya 01 апреля 2018 | 00:57

Это просто ахренеть, какой подарок от нашего всё!
255 рублей в месяц!!!
Мог ли ещё вчера простой инвалдид или сирота недеяться на это чудо?
Нет. Он не мог. Потому что инвалид. Или сирота.
А теперь может!
255 рублей в месяц! Это целый день жизни для тех, кто уже почти сдох!
Слава Путину!
Пожелаем Владимиру Владимировичу такого же счастья!

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