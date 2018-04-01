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00:01, 01 апреля 2018

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может подать в отставку уже в это воскресенье, 1 апреля

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на  источник, близкий к администрации области. По его словам, исполняющим обязанности главы региона будет назначен замТулеева Сергей Цивилев. Источник уточнил, что отставка губернатора будет «носить мягкий характер»: Тулеев обратится к жителям области и объявит об уходе на пенсию. Подтверждений этой информации из других источников не поступало. Отставки Тулеева требовали жители Кемерова, которые вышли на митинг 26 марта после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», когда погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Комментарии

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gordy 01 апреля 2018 | 00:17

1 апреля?

jetsam 01 апреля 2018 | 00:28

gordy: конечно. 100%.

zapadnay 01 апреля 2018 | 00:46

gordy:
Ржу, не могу... Как здорово, что у нас есть 1 апреля.

tks 01 апреля 2018 | 00:24

Жирное, желеобразное, студёнистое существо...

novyrusich 01 апреля 2018 | 00:28

tks: После позорного лизания ботинок Путина, ему не в отставку надо, а в выгребной яме с дерьмом утопиться следует.

viktorova 01 апреля 2018 | 00:48

novyrusich: подцепил бациллу сознательности на ботинках Путина. И неожиданно «сам решил уйти».

point3d 01 апреля 2018 | 01:05

tks: Уйдет это богатое и будет кайфовать в блоке НАТО.

salut__521 01 апреля 2018 | 00:29

После всего произошедшего по этой коммунистической мрази плачет не мягкая отставка, а жёсткая петля...

pulalala 01 апреля 2018 | 00:29

НЕ ОТПУСКАТЬ!
ОПУСКАТЬ!

jetsam 01 апреля 2018 | 00:31

губернатором станет мизулина.
слуцкий вместо нее пойдет сенатором.
собчак назначат премьером.
медведев пойдет послом в молдавию.
....
сечина расжалуют в директора колбасного завода

* чего только не бывает 1 апреля в россии...

bakero 01 апреля 2018 | 00:32

Заменить на Мизулину

(комментарий скрыт)

koshkaedu 01 апреля 2018 | 00:32

Не первый раз "МОЖЕТ".

perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 00:35

Мне очень жаль детей, жену и, даже, жену Вострикова, но не Вострикова.
Это конченый крымнашист, правильный путинец - смотрите его комменты в ВК.
Когда убивали украинцев - ему нравилось.
Так и не понял, что сам стал "украинцем". Вша тулеевская

nikitin43 01 апреля 2018 | 00:47

кемеровская область полностью под Левиафаном беззакония , коррупции и беспредела , всё что можно , поделено , даже с людишками , расея 21 век путенизма.

tanyaya 01 апреля 2018 | 00:49

Новости, накануне 1 апреля, пошли животворящей струйкой. Одна из главных: старичок Тулеев, сжёгший не менее 40 детей заживо, решил на на наши денежки пошиковать на пенсии.И вечный лидер его поддержал.
ПА я предлагаю другой сценарий. Пусть лизоблюдная тварь Тулеев посидит на нарах лет так 100.
И сколько ему осталось в жизни, так и после неё, пусть эта тварь, полностью виновная в смерти более 40-ка маленьких детей, выплачиает семьям этих детей огромную компенсацию.
Полагаю, что всех его дворцов и всех его банковских счетов, всех акций Тулеева, вполне хватит на то, чтобы даже внуки братьев и сестер детей, которые погибли по полной вине Тулеева, жили долго, счастливо и в комфорте.
Может быть тогда этого старого омерзительного черта не станут жарить на сковородке с особым пристрастием.

jetsam 01 апреля 2018 | 00:51

с 1 апреля на территории россии восстанавливается действие Конституции.

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