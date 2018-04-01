Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может подать в отставку уже в это воскресенье, 1 апреля

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник, близкий к администрации области. По его словам, исполняющим обязанности главы региона будет назначен замТулеева Сергей Цивилев. Источник уточнил, что отставка губернатора будет «носить мягкий характер»: Тулеев обратится к жителям области и объявит об уходе на пенсию. Подтверждений этой информации из других источников не поступало. Отставки Тулеева требовали жители Кемерова, которые вышли на митинг 26 марта после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», когда погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.