Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может подать в отставку уже в это воскресенье, 1 апреля
Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник, близкий к администрации области. По его словам, исполняющим обязанности главы региона будет назначен замТулеева Сергей Цивилев. Источник уточнил, что отставка губернатора будет «носить мягкий характер»: Тулеев обратится к жителям области и объявит об уходе на пенсию. Подтверждений этой информации из других источников не поступало. Отставки Тулеева требовали жители Кемерова, которые вышли на митинг 26 марта после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», когда погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии16
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gordy 01 апреля 2018 | 00:17
1 апреля?
jetsam 01 апреля 2018 | 00:28
gordy: конечно. 100%.
zapadnay 01 апреля 2018 | 00:46
gordy:
Ржу, не могу... Как здорово, что у нас есть 1 апреля.
tks 01 апреля 2018 | 00:24
Жирное, желеобразное, студёнистое существо...
novyrusich 01 апреля 2018 | 00:28
tks: После позорного лизания ботинок Путина, ему не в отставку надо, а в выгребной яме с дерьмом утопиться следует.
viktorova 01 апреля 2018 | 00:48
novyrusich: подцепил бациллу сознательности на ботинках Путина. И неожиданно «сам решил уйти».
point3d 01 апреля 2018 | 01:05
tks: Уйдет это богатое и будет кайфовать в блоке НАТО.
salut__521 01 апреля 2018 | 00:29
После всего произошедшего по этой коммунистической мрази плачет не мягкая отставка, а жёсткая петля...
pulalala 01 апреля 2018 | 00:29
НЕ ОТПУСКАТЬ!
ОПУСКАТЬ!
jetsam 01 апреля 2018 | 00:31
губернатором станет мизулина.
слуцкий вместо нее пойдет сенатором.
собчак назначат премьером.
медведев пойдет послом в молдавию.
....
сечина расжалуют в директора колбасного завода
* чего только не бывает 1 апреля в россии...
bakero 01 апреля 2018 | 00:32
Заменить на Мизулину
koshkaedu 01 апреля 2018 | 00:32
Не первый раз "МОЖЕТ".
perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 00:35
Мне очень жаль детей, жену и, даже, жену Вострикова, но не Вострикова.
Это конченый крымнашист, правильный путинец - смотрите его комменты в ВК.
Когда убивали украинцев - ему нравилось.
Так и не понял, что сам стал "украинцем". Вша тулеевская
nikitin43 01 апреля 2018 | 00:47
кемеровская область полностью под Левиафаном беззакония , коррупции и беспредела , всё что можно , поделено , даже с людишками , расея 21 век путенизма.
tanyaya 01 апреля 2018 | 00:49
Новости, накануне 1 апреля, пошли животворящей струйкой. Одна из главных: старичок Тулеев, сжёгший не менее 40 детей заживо, решил на на наши денежки пошиковать на пенсии.И вечный лидер его поддержал.
ПА я предлагаю другой сценарий. Пусть лизоблюдная тварь Тулеев посидит на нарах лет так 100.
И сколько ему осталось в жизни, так и после неё, пусть эта тварь, полностью виновная в смерти более 40-ка маленьких детей, выплачиает семьям этих детей огромную компенсацию.
Полагаю, что всех его дворцов и всех его банковских счетов, всех акций Тулеева, вполне хватит на то, чтобы даже внуки братьев и сестер детей, которые погибли по полной вине Тулеева, жили долго, счастливо и в комфорте.
Может быть тогда этого старого омерзительного черта не станут жарить на сковородке с особым пристрастием.
jetsam 01 апреля 2018 | 00:51
с 1 апреля на территории россии восстанавливается действие Конституции.