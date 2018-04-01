Суд в Москве арестовал на  два месяца миллиардера, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова

Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Все трое отказались признать свою вину. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 млрд долларов. В 2017 году он занимал 63 место богатейших россиян по версии журнала «Форбс».

Задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда может быть нацелено против премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Илья Пономарев.

По мнению Ильи Пономарева, эта ситуация – продолжение истории с видеороликом Алексея Навального «Он вам не Димон» и арестом Алексея Улюкаева.