Суд в Москве арестовал на два месяца миллиардера, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова
Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Все трое отказались признать свою вину. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 млрд долларов. В 2017 году он занимал 63 место богатейших россиян по версии журнала «Форбс».
Задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда может быть нацелено против премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Илья Пономарев.
По мнению Ильи Пономарева, эта ситуация – продолжение истории с видеороликом Алексея Навального «Он вам не Димон» и арестом Алексея Улюкаева.
Комментарии2
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pulalala 01 апреля 2018 | 00:26
NET BOGA кроме Аллаха.
И Магомеды - пророки иго.
jetsam 01 апреля 2018 | 01:05
00:00, 01 апреля 2018
арест миллиардеров под 1ое апреля? вот шутники в суде....
как бы им извинятся не пришлось....перед путеном.