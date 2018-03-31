Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля на Красном Октябре – директор фонда «Подарок судьбы»
Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля на Красном Октябре – директор фонда «Подарок судьбы» Чаплина
Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля в лофте Deworkacy на Красном Октябре. Ее цель – найти хозяев животным из приюта. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Подарок судьбы» Наталья Чаплина.
«Каждый, кто придет в этот день на выставку, сможет взять кота из приюта себе домой. Это абсолютно бесплатно и с кучей дополнительных подарков. В акции будет участвовать 120 котиков», — рассказала она.
Н.Чаплина отметила, что чтобы забрать животное домой, необходимо иметь при себе паспорт, пройти собеседование и заключить договор.
Выставка будет проходить с 12.00 по 18.00 (по Мск). Это первая выставка кошек, которую организовывает фонд. Ранее он провел 17 выставок бездомных собак.
Комментарии2
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lion64___3 31 марта 2018 | 23:16
Придут туда владельцы азиатских ресторанов и всех кошек заберут.
rysskay 31 марта 2018 | 23:29
Кошечки – это здорово! Вот и пролегала степь до рожка….