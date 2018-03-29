СПЧ просит ФСИН сообщить основания перевода Малобродского в другое СИЗО – Федотов

Совет при президенте РФ по правам человека попросил ФСИН сообщить основания перевода в другой следственный изолятор бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель Совета Михаил Федотов.

Он также подчеркнул, что в своем обращении члены СПЧ обратили внимание на состояние здоровья А.Малобродского и просили ФСИН помочь в защите его права на охрану здоровья.

«Мы направили во ФСИН России обращение с просьбой сообщить нам, на каком основании был сделан перевод Малобродского из СИЗО-1 в СИЗО-4. Как пишет нам член ОНК Москвы Когершын Сагиева, при посещении Малобродского, сотрудники СИЗО ей ответили, что это было сделано по указанию следователя. Это странно, поскольку такого основания в действующем законодательстве нет, а кроме того, после того, как предварительное расследование завершено и обвиняемый знакомится с материалами дела, работа следователя закончена, и следствие здесь не имеет никакого отношения», — рассказал М.Федотов.

Глава СЧП также отметил, что совет давно следит за делом «7 студии» и уже неоднократно подавал обращения в соответствующие органы с просьбой рассмотреть вопрос о замене А.Малобродскому меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что Малобродский был переведен из СИЗО-1 «Матросская тишина» в переполненную камеру СИЗО-4 «Медведково», где у него резко ухудшилось самочувствие. После проверки правозащитников ФСИН частично улучшил условия содержания Малобродского, однако его состояние здоровья все еще вызывает тревогу.

Алексей Малобродский — один из пяти фигурантов «театрального дела», по которому он обвиняется в мошенничестве и хищении бюджетных средств при реализации проекта «Седьмой студии» «Платформа».