Митинг «Спасем Басманный район» состоится 1 апреля в центре Москвы – Митрохин

Митинг против реновации «Спасем Басманный район» в защиту исторической среды, культурного наследия и социальных объектов района состоится 1 апреля в центре Москвы. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин.

«В результате планирующейся реновации в Басманном районе будет уничтожено огромное количество исторических зданий. Либо они будут застроены стартовыми домами, и их совсем не будет видно, как, например, Храм Вознесения на Гороховом поле постройки знаменитого архитектора Казакова – эту церковь вообще никто не увидит, даже вблизи. Также ожидается вытеснение из района детского дома-интерната для детей инвалидов и множество других «мероприятий». Поэтому активисты Басманного района при поддержке московского «Яблока» проводят митинг в защиту исторической среды, культурного наследия района и социальных объектов», — рассказал он.

По словам С.Митрохина, недовольные жители предлагают полностью отказаться от реализации программы реновации в Басманном районе.

М.Митрохин отметил, что митинг согласован с властями. Акция начнется в 14.00 (по МСК) в парке в Спасоглинищевском переулке рядом с метро Китай-город.